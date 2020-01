Le nom du successeur du Galaxy Fold ne serait ni Fold 2, ni Bloom, comme suggéré par de récentes fuites, mais Galaxy Z Flip. Cette fois, l’info vient de IceUniverse, leaker spécialisé dont les indiscrétions se révèlent souvent justes. Des responsables de Samsung auraient pourtant glissé le nom de Galaxy Bloom, en marge du CES 2020.

Le mystère s’épaissit autour du nom du successeur du Galaxy Fold. Nous avions appris pendant le CES 2020 que des représentants Samsung (dont DJ Koh) auraient confié à une poignée d’intervenants que le nom du smartphone pliable à clapet serait Galaxy Bloom. Une info qui avait alors du sens, le nom Bloom (floraison en Français) était en effet le nom du code que l’on connaissait du smartphone depuis plusieurs semaines. DJ Koh aurait même glissé que le design du smartphone s’inspirait d’une boîte à poudre du fabricant de cosmétiques Lancôme. Et que la cible visée était les femmes autour de la vingtaine.

D’aucuns ont alors relevé que ce parallèle avec la fameuse boite à poudre, et la perspective d’un marketing genré, à destination des femmes, était étonnant de la part de Samsung. Mais après tout pourquoi pas : les smartphones sont devenus de plus en plus volumineux de génération en génération, et ce nouveau smartphone pliable à clapet est une manière de transporter un smartphone plein format, dans un encombrement effectivement aussi réduit qu’une boîte à poudre. Néanmoins, pour le leaker @IceUniverse, tout serait de la poudre… aux yeux. Dans un tweet il suggère en effet que le nom du smartphone ne sera ni Galaxy Fold 2, ni Galaxy Bloom, mais Galaxy Z Flip.

Le tweet s’accompagne d’un logo dont l’authenticité est à ce stade invérifiable. Dans les commentaires, certains twittos relèvent qu’il aurait été plus logique de l’appeler simplement Galaxy Flip, pour rester calqué sur le modèle du nom Galaxy Fold. Néanmoins d’autres internautes suggèrent que le nom Galaxy Flip tout seul n’est pas disponible. Bien sûr, tout cela invite à la prudence à ce stade. Les informations sur le nom du smartphone semblent en effet étonnamment contradictoires alors que sa sortie n’est attendue que dans quelques semaines, le 11 février 2020.