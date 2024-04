OneUI : la mise à jour a rendu cette application Samsung impossible à désinstaller

Depuis la mise à jour vers OneUI 6.1, des utilisateurs ont constaté qu'ils ne pouvaient pas supprimer une application Galaxy en particulier. Elle était pourtant désinstallable avant sans aucun souci.

Même si la majorité d'entre elles ont tendance à se rapprocher de plus en plus d'une expérience Android “pure”, les surcouches logicielles des fabricants de smartphones sont toujours d'actualité. Celle de Samsung a particulièrement marqué les esprits à une époque désormais révolue, quand elle s'appelait TouchWiz. Très chargée, elle intégrait beaucoup d'applications du constructeur considérées comme partie intégrante du système. Comprendre : vous ne pouviez pas les désinstaller. Une pratique très répandue en ce temps où l'on appelait ce genre d'applis des bloatwares.

La marque coréenne (et les autres) s'est heureusement assagi depuis et la surcouche OneUI venu remplacer TouchWiz en 2018 ne reproduit pas les travers de sa prédécesseure. Nous en sommes aujourd'hui à la version 6.1. Une maturité qui ne l'empêche pas de présenter quelques bug à l'occasion, comme celui qui touche le capteur d'empreintes des Galaxy S23. Un autre souci a été découvert sur plusieurs mobiles de la firme et il renvoie à ces sombres années où on ne pouvait pas supprimer certaines applications inutiles.

OneUI 6.1 a rendu cette application Galaxy impossible à supprimer du smartphone

Vous le savez si vous avez un smartphone Samsung : il intègre des applications estampillées Galaxy, d'ailleurs regroupées dans le Galaxy Store. Certaines vous servent, d'autres non, mais dans tous les cas il est possible de les désinstaller. Sauf celle qui s'appelle Dossier sécurisé dans sa version 1.9.10.27. Pour rappel, elle permet comme son nom l'indique de protéger l'accès aux fichiers de votre choix par un code PIN. Il se trouve que la mise à jour OneUI 6.1 a créé un bug l'a rendant inamovible. Plusieurs appareils sont concernés :

Samsung est au courant du problème et prévoit de déployer prochainement une nouvelle version de l'appli pour le corriger. Rien de grave en soi donc, mais il faut dire que l'on s'habitue très vite à pouvoir se débarrasser des applications pré-installées sur nos smartphones. Heureusement, tout reviendra bientôt à la normale.