Galaxy AI : la fin du modèle 100 % gratuit approche pour les smartphones Samsung Galaxy

La suite de fonctionnalités IA de Samsung, Galaxy AI, est devenue un argument clé pour l’achat d’un smartphone haut de gamme du constructeur sud-coréen. Bien qu’elle ait été lancée gratuitement, certaines de ses fonctions pourraient néanmoins devenir payantes cette année.

Galaxy AI est une suite de fonctionnalités intelligentes : résumé de longues notes, traductions dans différentes langues, édition de photos, Now Brief (dont est privé un smartphone haut de gamme)… Lors de son lancement en 2024, Samsung a opté pour un accès gratuit pour tous les smartphones compatibles. Aujourd’hui, nombre de ses options sont devenues indispensables pour les utilisateurs.

Mais alors que Samsung s’apprêterait à enrichir Galaxy AI d’une fonction inédite qui permettrait à la prochaine gamme de Galaxy S26 de vous avertir lorsque vous risquez de planifier deux rendez-vous en même temps, la firme sud-coréenne pourrait bien inclure certains outils intelligents de sa suite dans une offre payante.

Samsung va faire payer certaines fonctionnalités de Galaxy AI

La rumeur n’est pas nouvelle : Samsung avait déjà annoncé que Galaxy AI serait disponible sans payer jusqu’à 2025. Nous voici en 2026, mais aucune suite n’a, pour le moment, été donnée à cette déclaration. Officiellement, du moins.

En effet, le célèbre leaker Ice Universe sur X (ex-Twitter) vient de déclarer que « Samsung a modifié les conditions concernant la gratuité de Galaxy AI» – la publication est disponible ci-dessous. Avec captures d’écran à l’appui, la ligne « L’utilisation des fonctionnalités d’IA est gratuite jusqu’en 2025 » serait devenue « Les fonctionnalités de base de Galaxy AI fournies par Samsung sont gratuites. »

Cette formulation confirme l’une des intuitions que nous vous avions partagées dans nos colonnes en mai dernier : il est probable que l’ensemble de Galaxy AI ne passe pas à un modèle payant, seules les fonctionnalités les plus avancées, nécessitant une forte puissance de calcul ou sollicitant des modèles d’IA via le cloud, pourraient en faire partie. C’est d’ailleurs ce que suggère l’expression « fonctionnalités de base » dans le post d’Ice Universe. On ignore quand Samsung appliquera cette décision, mais il y a fort à parier que la firme prévoira un préavis suffisant afin d’éviter un (trop gros) mécontentement des utilisateurs.