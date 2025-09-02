Ce smartphone Samsung haut de gamme n’a pas le droit à une fonctionnalité Galaxy AI pourtant très attendue

Une fonction Galaxy AI très pratique est désormais disponible sur plusieurs smartphones Samsung. Mais d’autres modèles pourtant compatibles en sont exclus. Ce choix risque de frustrer plus d’un utilisateur.

Samsung vient de déployer la première version bêta de One UI 8.0 sur les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Cette mise à jour basée sur Android 16 introduit plusieurs améliorations d’interface et des outils enrichis. Elle marque aussi l’arrivée de certaines fonctions Galaxy AI sur les modèles de la génération précédente. Mais tous les outils ne sont pas au rendez-vous, ce qui risque de décevoir les utilisateurs de cette série.

Une fonctionnalité clé manque à l’appel : Now Brief. Présentée en début d’année avec les Galaxy S25, cette nouveauté avait ensuite été déployée sur les Galaxy S24 via la bêta One UI 8.0. Beaucoup espéraient la voir arriver aussi sur les Galaxy S23, mais elle est totalement absente de cette première bêta. Aucune mention ne laisse penser qu’elle sera ajoutée plus tard. Cette absence crée un décalage entre des appareils pourtant très proches sur le plan matériel.

Now Brief reste réservé aux Galaxy S24 et S25

Now Brief est une fonction propulsée par Galaxy AI. Elle regroupe des informations personnalisées issues des applications Samsung, Google et de services tiers comme Spotify ou YouTube. L’utilisateur peut y voir ses rendez-vous du jour, des rappels, la météo, des suggestions musicales ou encore des souvenirs photos. L’affichage se fait via le panneau latéral, un widget dédié ou une barre contextuelle nommée Now Bar. Elle centralise ainsi plusieurs éléments utiles sans avoir à ouvrir différentes applications. L’objectif est de proposer un résumé intelligent de tout ce qui compte dans la journée.

Malgré l’intégration partielle de Galaxy AI dans One UI 8 sur les Galaxy S23, Now Brief ne semble pas prévu pour ces modèles. Samsung ne s’est pas exprimé sur une éventuelle prise en charge future. Pour le moment, la fonctionnalité semble réservée aux Galaxy S24 et S25, qui partagent une architecture plus récente. Les utilisateurs de cette série de smartphones devront donc se contenter d’une version allégée de ces outils d'intelligence artificielle. Cette limitation montre que Samsung commence à différencier ses services IA selon les générations, au-delà des simples mises à jour logicielles.