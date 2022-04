Switch OLED : la console Nintendo avec des Joy-Con Néon est à 310,49 €

Envie de vous procurer la Switch OLED ? En ce moment, la console Nintendo avec des Joy-Con Néon est vendue au prix de 310,49 euros sur les sites de deux revendeurs. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Près de 6 mois après sa sortie en France, la Nintendo Switch OLED fait l'objet d'un bon plan sur deux sites de commerce en ligne.

Actuellement, le modèle OLED de la fameuse Switch créée par Nintendo est vendue chez Amazon et E. Leclerc à 310,49 euros. Il s'agit plutôt d'un bon prix puisque la console était proposée près de 20 euros plus chère au tout début du mois d'avril. Pour information, l'offre associée au bon plan concerne la version de la console avec des Joy-Con Néon.

Pour rappel, la Nintendo Switch OLED est équipée d'un écran de 7 pouces qui exploite la technologie d'affichage OLED, avec des couleurs plus intenses et des contrastes élevés. La console embarque deux ports USB, un port HDMI et un port Ethernet pour une connexion plus stable pendant le jeu en ligne en mode téléviseur. Du côté du stockage, la console dispose de 64 Go de mémoire qui est extensible par l'intermédiaire d'une carte microSD non fournie.