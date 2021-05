French Days Rue du Commerce 2021 : le top des offres à ne pas rater

Les French Days Rue du Commerce permettent de faire de belles affaires. Smartphone, PC portable, écran PC, les offres sont on ne peut plus variés. Jusqu'au mercredi 2 juin 2021, c'est l'occasion idéale de se faire plaisir. On a regroupé pour vous les meilleures offres des French Days Rue du Commerce 2021.

Le top des offres high-tech French Days 2021 Rue du Commerce

L'enseigne Rue du Commerce, à l'image des autres e-commerçants tels que Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty participe également aux French Days. Ainsi, durant la durée de l'événement, l'enseigne propose jusqu'au mercredi 2 juin une pléiade de promotions sur l'ensemble des produits high-tech. Si vous envisagez de vous équiper, c'est le bon moment avec des promos et bons plans qui vous permettront de faire de belles économies en profitant des bons plans French Days.

SSD Crucial P5 500 Go à 49,99 €

Le premier bon plan French Days Rue du Commerce 2021 porte sur le SSD Crucial P5 3D NAND – 500 Go – M.2 NVMe PCIe. Il est possible de l'avoir sous la barre des 50 €, à très exactement 49,99 €.

Ce SSD sert essentiellement à stocker et à sécuriser tous les fichiers importants. Il permet également de réduire le temps de démarrage et de lancement de vos diverses applications grâce à ses technologies de pointe.

Profitez d’une grande capacité de stockage ainsi que d’un débit ultra élevé avec le disque SSD P5 500 Gb PCIe M.2 Crucial. Pensé pour sauvegarder toutes vos données, il offre une sécurité optimale à tous les fichiers stockés par le biais d’un auto chiffrement sophistiqué.

Kit Evo Gygabyte carte mère + processeur à 269,90 €

On continue notre sélection des meilleures offres French Days Rue du Commerce avec ce kit évolution Gygabyte. Il est composé d'une carte mère Z490 AORUS ELITE AC – ATX ainsi que d'un processeur Intel Core i5-10400F – 2.9/4.3 GHz. Le tout est proposé à 269,90 € au lieu de 319,90 €. Une belle économie de 50 euros sur ce kit évo qui vous permettra de mettre à jour une configuration vieillissante ou d'en créer une nouvelle.

Ecran PC Gygabyte M27Q à 299,99 €

Un autre bon plan informatique, mais cette fois-ci sur un écran dédié au jeu. Rue du Commerce le propose dans le cadre des French Days au prix très attractif de 299,99 € grâce à une remise immédiate de 100 €. C'est plutôt assez intéressant sachant qu'on le trouve généralement à 399,99 €.

Le modèle Gigabyte M27Q est un moniteur de 27 pouces (IPS) de définition 2560 x 1440 pixels. Il est compatible avec la technologie AMD FreeSync, embarque 2 ports HDMI ainsi qu'un Display port 1.2.

La technologie SuperSpeed IPS réduit le temps de réponse à 0,5 ms, tout en offrant des couleurs splendides de qualité IPS. Il propose également un taux de rafraîchissement de 170 Hz,un riche rendu des couleurs et gamut étendu 92% DCI-P3 ainsi qu'un pied ergonomique offrant de nombreuses possibilités de réglages en hauteur et d'inclinaison.

Xiaomi MI 10T à 349 €

Si c'est un smartphone dont vous souhaitez vous équiper pendant ces French Days, alors cette offre sur le Xiaomi Mi 10T que propose Rue du Commerce pourrait vous intéresser. Ce dernier est au prix réduit de 399 €. c'est déjà 100 euros de moins que son prix conseillé de 499 €.

A cette réduction s'ajoute une offre de remboursement différé de 50 € de la part de Xiaomi. Pour en profiter, vous devez constituer votre dossier en suivant les instructions présentes dans les conditions générales de l'offre. Au final, le smartphone à un prix de revient de 349 €.

Le Mi 10T est un smartphone équipé d'un écran Full HD+ de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 5260 mAh. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI 12. La partie photo se compose d'une triple caméra de 64MP + 13MP + 5MP et d'une caméra selfie de 20MP.

PC portable gamer MSI GF65 Thin à 999,99 €

Enfin, on clôture notre sélection des meilleurs bons plans French Days Rue du Commerce avec un PC portable gamer sous la barre des 1000 euros. Le MSI GF65 Thin est à 999,99 € au lieu de 1299,99 € soit une réduction de 300 €.

Concernant ses caractéristiques techniques, ce dernier embarque un processeur Intel Core i5-10200H , une mémoire RAM de 16 Go, un SSD de 512 Go mais surtout une carte graphique RTX 3060.