Les prix des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max dégringolent avec les French Days Cdiscount

Les smartphones d'Apple sont rarement proposés en promotion. Si vous êtes à la recherche d'un iPhone haut de gamme à prix cassé, sachez que Cdiscount vous propose l'iPhone 12 Pro Bleu Pacifique, en 256 Go et en neuf, à 999 euros au lieu de 1279 euros. Un second modèle proposé est l'iPhone 12 Pro Max Bleu Pacifique, là aussi en 256 Go, à 1099 euros au lieu de 1379 euros. Le tout, vendu et expédié par Cdiscount.

iPhone 12 Pro à 999 €

Annoncé en octobre 2020, l'iPhone 12 Pro est le modèle haut de gamme de la 14e génération des smartphones de la firme de Cupertino. Il profite d'un bel écran de 6,1 pouces, en OLED, HDR et au taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sous le capot, l'iPhone 12 Pro est équipé de la puce Apple A14 Bionic, compatible 5G (sub-6 GHz).

Côté photo, on retrouve un triple capteur avec ultra grand-angle et téléobjectif (en x4 optique). Le smartphone fait 187 grammes sur la balance, pour une épaisseur de 7,4 mm, une largeur de 71,5 mm et une hauteur de 146,7 mm. Il est certifié IP68. Pour vous donner une meilleure idée, retrouvez notre test complet de l'iPhone 12 Pro.

iPhone 12 Pro Max à 1099 €

Annoncé en même temps que l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max est le modèle grand-format et haut de gamme de cette génération. On retrouve la même puce Apple A14 Bionic compatible 5G (sub-6 GHz). Son écran est en revanche plus grand, de 6,7 pouces en OLED HDR et 60 Hz.

Il bénéficie d'un triple capteur photo avec ultra grand-angle et téléobjectif (x5 optique). Son autonomie est en outre plus importante que son petit frère. L'iPhone 12 Pro est ainsi équipé d'une petite batterie de 2815 mAh, comme l'iPhone 12. La version Max a heureusement le droit à une capacité plus élevée de 3687 mAh, nécessaire pour alimenter son grand écran. Retrouvez toutes les différences entre l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max ici.