C'est certainement l'une des offres à saisir de ces French Days 2023 ! Sur le site Cdiscount, la manette Xbox Series X peut revenir sous la barre des 35 euros seulement. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Continuons notre série de bons plans consacrée aux French Days 2023 avec ce deal dédié à la manette Xbox Series X.

Disponible dans un coloris blanc, l'accessoire de Microsoft est vendu par Cdiscount au tarif de 39,99 euros. Grâce à cet achat, les membres CDAV pourront obtenir 5 euros sur leur cagnotte fidélité. Avec ce bonus tarifaire, la manette Xbox revient donc à 34,99 euros seulement, soit 10 euros moins cher par rapport à ce précédent deal.

Compatible Xbox Series X et Xbox Series S, la manette Microsoft est équipée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. La manette est aussi dotée d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. Il est possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows 10 et les périphériques tournant sous le système Android.