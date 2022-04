MotoGP : diffusion en clair et en direct du Grand Prix de France sur C8

Bonne nouvelle pour les fans de MotoGP ! Le dimanche 15 mai 2022, le Grand Prix de France de la discipline se tiendra sur le circuit Bugatti du Mans (Sarthe). Et à cette occasion, la chaîne C8 retransmettra en clair et en direct l'intégralité de la course.

Le Grand prix de France de MotoGP 2022 en clair sur la chaîne C8

C8, chaîne gratuite de la TNT appartenant au groupe télévisuel Canal+, donne rendez-vous aux fans de MotoGP le 15 mai 2022 pour suivre en clair, en direct et en intégralité le Grand Prix de France. Cette 7ème manche de sport mécanique se déroulera sur le circuit Bugatti du Mans et le départ sera donné à 14 heures. Vingt minutes avant le départ, la chaîne C8 prendra l'antenne avec Jules Danilo et Maxime Martin en charge de la présentation et des commentaires.

Au classement MotoGP de la saison 2022 (avant la 6ème manche prévue le 1er mai prochain en Espagne), le Français Fabio Quartararo et pilote de Yamaha est premier ex-aequo avec 69 points. Quant à l'autre Français Johann Zarco, le pilote tricolore de l'écurie Ducati est 5ème avec 51 unités.

En 2021, les deux pilotes français Fabio Quartararo et Johann Zarco étaient montés tous les deux sur le podium, respectivement au deuxième et au troisième rangs. D'ailleurs, vivez ou revivez ci-dessous les meilleurs moments du Grand Prix de France 2021 de MotoGP.