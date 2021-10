Honor 50 : le jumeau du Huawei Nova 9 arrive en France, avec les services Google en plus

Honor revient officiellement en téléphonie mobile. L’ancienne marque de Huawei annonce l’arrivée sur le marché français du Honor 50 et du Honor 50 Lite. Dépourvu de sa version « Pro », le Honor 50 servira donc de porte-étendard sur cette fin d’année. Modèle milieu de gamme premium avec Snapdragon 778G et capteur photo 108 mégapixels, il sera vendu à partir de 549 euros.

Il y a deux ans et demi, Huawei, la maison mère d’Honor, faisait l’objet d’un embargo des États-Unis. Il lui était alors impossible d’utiliser une technologie américaine, logicielle ou matérielle. Évidemment, toutes les filiales, dont Honor, étaient logées à la même enseigne. Comme Huawei, Honor a tenté en 2020 de lancer un smartphone sans les services Google. Mais, malgré ses qualités et son prix agressif, l’initiative n’a pas été couronnée de succès. Et Honor n’a pas réitéré.

Depuis, la filiale a pris son indépendance. Ainsi, Honor n’est plus sujette à l’embargo américain qui touche encore Huawei. Et la marque veut retrouver son public. Elle revient donc avec plusieurs smartphones. Et elle revient avec les services Google. Ce retour a démarré cet été quand les Honor 50 et 50 Pro ont été présentés en Chine. Et la marque organise depuis un déploiement international, dont en France. Aujourd’hui, Honor confirme l’arrivée du Honor 50 dans l’Hexagone, mais pas du Honor 50 Pro, malheureusement. Il sera accompagné du Honor 50 Lite dont nous reparlerons en seconde partie de cet article.

Le Honor 50 arrive en France à partir de 549 euros

Honor est donc de retour. Sur les étals d’une part, mais aussi à sur son segment de marché originel : le milieu de gamme avec un fort accent sur le rapport qualité-prix. Un segment où Xiaomi, OnePlus, Oppo et Vivo excellent aujourd’hui (n’y voyez aucun lien avec les mésaventures de Huawei, non aucune !). Le prix du Honor 50 en France est fixé à 549 euros en version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et 599 euros en version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Pour motiver les acheteurs, Honor baisse de 100 euros le prix du téléphone pendant la période de précommande qui démarre demain et qui dure une semaine. La marque offre également une paire d’écouteurs TWS d’une valeur de 100 euros pour toute précommande. Ça, c’est de la motivation ! Le Honor 50 sera disponible à partir du 4 novembre.

Faisons un léger rappel de la fiche technique du Honor 50. Écran OLED incurvé de 6,57 pouces, avec définition Full HD+ (résolution de 392 pixels par pouce) et taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz. La fréquence d'échantillonnage est de 300 Hz. Le SoC est un Snapdragon 778 de Qualcomm. La batterie offre une capacité de 4300 mAh. Elle est compatible charge rapide 66 watts. Côté photo, on retrouve un quadruple capteur photo 108+8+2+2 mégapixels (sans zoom optique, sans stabilisateur). A l'avant se trouve un capteur selfie 32 mégapixels situé dans un poinçon. Android 11 avec interface Magic UI 4.2 et services Google inclus bien sûr.

Honor 50 Lite : un entrée de gamme 5G lancé à 299 euros

Le Honor 50 sera donc accompagné par le Honor 50 Lite, un smartphone milieu de gamme moins ambitieux. Il est équipé d’un écran LCD Full HD+ de 6,67 pouces, d’un Snapdragon 662 de Qualcomm (compatible 5G) de MediaTek, de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’une batterie de 4300 mAh compatible charge rapide 66 watts également.

Côté photo, vous retrouvez un capteur 64 mégapixels (objectif ouvrant à f/1.9) accompagné d'un capteur 8 mégapixels grand angle et de deux capteurs 2 mégapixels pour les macros et le calcul des profondeurs pour le mode portrait. Le capteur selfie affiche une définition de 16 mégapixels. Magic UI 4.2 basé sur Android 11 est aux commandes. Il sera proposé à 299 euros. Il n'y aura qu'une seule version, mais il y aura deux coloris (noir et bleu). Son lancement aura lieu le 18 novembre.