French Days : 25% de réduction sur la Galaxy Tab S7 FE avec son cover de protection

Cette offre à saisir du côté de Boulanger permet d'acquérir la Galaxy Tab S7 FE avec sa protection Book Cover 25% moins cher.

RETROUVEZ CE BON PLAN CHEZ BOULANGER

La Galaxy Tab S7 FE, la tablette haut de gamme de Samsung fait l'objet d'une belle réduction chez Boulanger pour les French Days. Avec sa protection Book Cover, elle est proposée au tarif de 499 € au lieu de 599 €. Elle fait donc l'objet d'une réduction de 25% qui vous permet de réaliser une économie de 100 €.

Il s'agit ici de la version WiFi de la tablette Samsung. La Galaxy Tab S7 FE dispose d'un écran LCD de 12,4 pouces en définition 2560 x 1600 pixels. Son SoC Qualcomm Snapdragon 778G est épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (version en promotion). L'espace de stockage est extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD. La tablette tourne sous Android 11 mais reste compatible avec Android 12, la plus récente des versions de l'OS Google.

La Galaxy Tab S7 FE intègre une batterie d'une capacité de 10 090 mAh qui lui offre jusqu'à 14h d'autonomie. Enfin, pour la partie connectivité, la tablette est compatible avec le WiFi 6 et le Bluetooth 5. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre récap des bons plans proposés sur la boutique en ligne Boulanger dans le cadre des French Days du printemps 2022.