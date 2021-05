French Days Amazon 2021 : les meilleures offres à ne pas rater

Les French Days, c'est aussi sur Amazon ! Le géant du e-commerce participe à ce Black Friday à la française en proposant des réductions sur un grand nombre de produits. Ainsi, du jeudi 27 mai au mercredi 2 juin 2021, le géant américain du e-commerce dégaine des ventes flash exceptionnelles et promotions sur une large gamme de produits high-tech. Nous avons passé en revue les bons plans qui nous semblent valoir vraiment le coup pour vous aider à dénicher la bonne affaire.

Le top des offres high-tech French Days 2021 Amazon

Alors que les French Days Boulanger, Cdiscount, battent leur plein, il en est également de même du côté de l'enseigne en ligne Amazon. Le mastodonte du e-commerce a pour l'occasion mis en place une avalanche de bons plans et promos sur une large gamme de produits high-tech : informatique, objets connectés, audio et vidéo. Il y en a pour tous les goûts et budgets. Afin que vous puissiez y voir plus clair, nous avons classées toutes les offres en fonction de leur prix, par ordre croissant.

Echo Flex à 14,99 €

Idéale pour les personnes déjà en possession d'appareils dotés d'Alexa, ce petit accessoire leur permettra de l'utiliser dans plus d'endroits à la maison. Il fait également office de chargeur de téléphone grâce à son port USB intégré. Amazon le propose à 14,99 € durant les French Days 2021 au lieu de 29,99 € en moyenne. Ce qui représente tout de même une réduction de 50%.

Xiaomi Mi Body Compostion Scale 2 à 19,99 €

Habituellement vendue au tarif conseillé de 34,99 €, la balance connectée Xiaomi Mi Composition Scale 2 chute à 19,99 € dans le cadre des French Days 2021 sur Amazon.

Concernant ses principales caractéristiques, la balance connectée du constructeur chinois fournit 10 informations sur la composition de votre corps telles que la masse graisseuse, la masse osseuse, la masse musculaire ou encore le poids en kilogrammes.

Grâce à une application dédiée sur smartphone et sur tablette, la balance se synchronisera automatiquement et il sera possible de consulter des graphiques pour suivre la progression. Alimentée par 3 piles AAA, cette balance équipée de la technologie Bluetooth 4.0 peut distinguer jusqu’à 16 profils différents.

Echo Dot 3 à 24,99 €

Cette enceinte connectée passe à 24,99 € au lieu de 49,99 €. C'est le bon moment pour s'équiper ! L'Echo Dot 3 se présente sous la forme d'un galet. Grâce à elle, vous pouvez facilement lancer et contrôler vos morceaux de musiques préférés par simple commande vocale.

Ce n'est pas tout, l'appareil permet également d'appeler ou envoyer des messages à vos contacts, à condition qu'ils possèdent eux aussi un appareil Echo. Véritable tour de contrôle, il permet en outre le contrôle de vos appareils connectés compatibles Alexa (luminaires, thermostats…). Un bon plan à ne pas rater pendant les French Days Amazon.

Pack Logitech MK235 à 25,33 €

L'univers de l'informatique est également à l'honneur durant le Black Friday à la française. En témoigne ce bon plan Amazon qui permet de s'équiper du pack clavier + souris Logitech MK235. Proposé habituellement à 29,99 €, il fait l'objet d'une petite réduction de 16% faisant chuter son prix à 25,33 €.

Cet ensemble clavier souris fonctionne via le mini récepteur USB Unifing, vous bénéficierez ainsi d’une connexion fiable qui vous permettra de travailler sans problème. Il est en outre compatible avec les ordinateurs tournant sous Windows 7-8-10 et versions ultérieures, Chrome et Linux.

Echo Dot 4 à 29,99 €

Plus puissant que son prédécesseur et arborant un design tout en rondeur, l'Echo Dot 4 est une petite enceinte connectée qui vous rendra la vie plus facile. Il est possible de l'acheter au meilleur prix du moment en profitant des French Days. Il est ainsi disponible à 29,99 € au lieu de 59,99 €.

L'Echo Dot 4 embarque Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Ce dernier permet de contrôler l'ensemble des appareils connectés par la voix. L'assistant a été conçu pour diffuser des morceaux musicaux, les informations en temps réel, et bien plus encore.

L'Echo Dot 4 offre également la possibilité de passer des appels vers les personnes disposant d'un appareil de la gamme Echo et de contrôler ses appareils connectés compatibles par simple commande vocale. Enfin, il est possible de retrouver les plateformes de streaming musical les plus connues du moment telles que Deezer, Amazon Music Unlimited ou encore Spotify.

Echo Dot 4 avec horloge à 39,99 €

L'Echo Dot 4 reprend en tous points les caractéristiques et fonctionnalités que l'Echo Dot 4 si ce n'est qu'il est équipé d'une horloge qui permet d'avoir l'heure en un coup d'oeil. Ce dernier fait aussi l'objet d'une promotion sur Amazon pour les French Days 2021. Il est à 39,99 € au lieu de 69,99 € soit une réduction de 30 €.

Logitech G502 Hero à 45,23 €

Avis aux gamer sur PC. La souris filaire Logitech G502 Hero s'affiche sous la barre des 50 € sur le site d'Amazon dans le cadre des French Days 2021. C'est plutôt intéressant sachant qu'on trouve généralement ce modèle aux alentours des 59,99 €. Il est donc possible de s'en équiper pour quelques jours encore au tarif très intéressant de 45,23 €.

La Logitech G502 Hero surprend grâce à son design robotique et un éclairage personnalisable qui ravira les gamers. Précise et sophistiquée, elle est dispose de 11 boutons programmables et d’un capteur de 16 000 DPI. Parfaite pour les joueurs les plus exigeants dont le budget n’est pas extensible.

Elle dispose de cinq poids de 3,6 g qui permettent d'ajuster son poids afin de trouver la configuration idéale et optimiser vos performances de gamer. Enfin, on retrouve aussi la technologie Lightsync qui vous offre un éclairage RVB entièrement personnalisable, synchronisez les animations et les effets d'éclairage avec vos autres dispositifs Logitech G (Logiciel Logitech G Gaming requis).

Fire TV Stick 4K à 44,99 €

On ne présente plus le Fire TV Stick 4K d'Amazon. Pour les French Days, le géant du e-commerce le propose à petit prix, à savoir 44,99 € au lieu de 59,99 € hors promo. Une belle réduction de 15 € donc.

Cette box multimédia compacte au format d'une clé USB se glisse en toute discrétion dans le port HDMI de votre TV. Elle est alimentée par l'écosystème Fire TV d'Amazon qui offre une expérience propre à elle.

Vous bénéficiez d'une excellente qualité d'images grâce au streaming 4K Ultra HD avec compatibilité Dolby Vision, Atmos et HDR10+. Le système est évidemment compatible avec toutes les applications de streaming audio et vidéo, à commencer par Prime Video, le service maison. Accédez à Netflix, Disney+, YouTube, Molotov, MyCanal et bien d'autres services TV/streaming.

Grâce à la télécommande vocale Alexa nouvelle génération, contrôlez vos films et séries préférés à la voix ou au bouton. Écoutez de la musique sur Amazon Music ou Spotify, consultez les résultats sportifs, la météo, et accédez aux flux de vos caméras de surveillance. La télécommande permet de contrôler différents appareils connectés compatibles de la maison sans forcément disposer d'une enceinte connectée Echo.

Echo Show 5 à 49,99 €

Si vous souhaitez vous équiper d'un écran connecté, le bon plan que propose Amazon sur l'Echo Show 5 dans le cadre des French Days du printemps 2021 pourrait vous séduire. Ce dernier est en effet à 49,99 € au lieu de 89,99 €.

Son écran de 5.5 pouces vous permet d'avoir un rapide aperçu de votre agenda, vos choses à faire, la météo et les infos trafic, et cuisiner en suivant des recettes étape par étape.

Deux façons s'offrent à vous pour contrôler vos appareils connectés : par simple commande vocale ou en utilisant l'écran. Pour un soucis de confidentialité, l'Echo Show 5 est équipé d'un cache caméra et d'un bouton Micro/Caméra (marche/arrêt).

Jabra Elite 65t à 69,99 €

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 65T sont à prix réduit pendant les French Days Amazon. Pour les personnes voulant se les procurer, ils peuvent le faire pour 69,99 € au lieu de 129,99 €. Un bon plan qui vaut vraiment le coup puisqu'on les trouve généralement à 129,99 €. C'est donc une remise de 60% à laquelle nous avons droit pour encore quelques jours.

Du côté de ses points forts, les écouteurs Jabra Elite 65t sont dotés de la technologie avancée à 4 microphones permettant la suppression des bruits indésirables des appels. La paire d'écouteurs qui est compatible avec le Bluetooth 5.0 embarque une autonomie maximale de 15 heures par l'intermédiaire de l’étui de chargement fourni.

Une charge rapide de 15 minutes offre jusqu’à 1 heure d’autonomie. Avec l’indice d’étanchéité IP55, les écouteurs sont protégés contre la poussière et l’eau. Et enfin, les écouteurs sont livrés avec un câble micro USB, 3 paires d'embouts en silicone et un guide de démarrage rapide.

SSD PNY CS900 960 Go à 79,99 €

Bon prix également sur le SSD interne PNY CS900 d'une capacité de 960 Go. Pendant les French Days, Amazon le propose à 79,99 € au lieu de 99,99 €. Une réduction de 20 € toujours bonne à prendre.

Ce SSD est parfait pour les personnes souhaitant booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur et disposent d'une interface Serial ATA III/6 GBPs offrant des vitesse de lecture/écriture séquentielle : jusqu'à 550Mo/s / 515Mo.

Apple AirPods Pro à 204 €

Sans doute les meilleurs écouteurs intra-auriculaires du marché, les AiPods Pro d'Appel sont à prix canon pendant ces jours de promotions French Days. Il est possible de les avoir à 204 €. Soit 75 euros de moins que leur prix conseillé de 279 €.

Pour rappel, les AirPods Pro disposent essentiellement de la réduction active du bruit et du mode Transparence. Ces deux fonctionnalités permettent d'entendre ce qu’il se passe autour de vous et d'interagir avec le monde qui vous entoure.

Trois tailles d’embouts fuselés en silicone souple sont livrés avec le produit. Résistants à l’eau et à la transpiration, les écouteurs embarquent 24 heures d’autonomie avec le boîtier de charge sans fil. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article associé au test des Apple AirPods Pro.

Apple MacBook Air à 999,99 €

Le nouveau MacBook Air, version sortie en 2020 équipée de la puce maison M1 d'Apple passe sous la barre des 1000 euros. Il faut normalement débourser 1129 € pour s'équiper de la version avec un SSD de 128 Go. Pour les French Days, il passe à 999,99 €. Soit une remise immédiate de 120 €.

Pour en revenir au MacBook Air M1, ce dernier est équipé de la puissante puce M1 développée par Apple. On retrouve une dalle LED d'une diagonale de 13,3 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2 560 x 1 600 pixels.

La mémoire vive embarquée est de 8 Go et son autonomie est confiée à une batterie en Lithium lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 18 heures. Enfin, si vous désirez en apprendre davantage sur ce PC portable, nous vous invitons à jeter un oeil sur notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air.