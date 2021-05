French Days 2021 Cdiscount : les meilleures offres à ne pas rater

L'édition 2021 des French Days est lancée chez Cdiscount. Durant 6 jours l'enseigne en ligne française propose des bons plans et promos sur l'univers du high-tech. Tous comme la majorité des autres géants du e-commerce, Cdiscount brade les prix de plusieurs produits. Voici les meilleures offres French Days 2021 Cdiscount.

Le top des offres high-tech French Days Cdiscount 2021

Si vous souhaitez faire quelques achats du coté de l'enseigne Cdiscount, sachez qu'il y a déjà pas mal de bons plans qui valent le coup. Afin de vous aider dans la quête de la bonne affaire, nous avons regroupé ici les meilleures offres high-tech proposées par Cdiscount pendant cette édition printanière des French Days. Bien évidemment, nous actualiserons cette sélection de bons plans French Days tout au long de l'événement afin que vous ne ratiez aucune bonne affaire.

Forfait Cdiscount Mobile 40 Go à 1,99 € par mois

Les French Days Cdiscount c'est aussi des offres portant sur la téléphonie mobile. Ainsi, si vous souhaitez souscrire à un forfait pas cher, vous pouvez profiter de l'occasion pour le faire.

En effet, dans le cadre des French Days, l'opérateur virtuel lance un forfait spécial de 40 Go à 1,99 € par mois pendant 6 mois. Au delà de la période promotionnelle, c'est moins intéressant puisque le tarif mensuel passe à 13,99 €.

Concernant les services inclus dans le forfait, on retrouve les Appels / SMS / MMS illimités en France Métropolitaine, 40 Go d'internet dont 3 Go utilisables en UE et DOM. Sans engagement, vous pouvez résilier à tus moment, sans frais supplémentaires. Enfin, la carte SIM triple découpe compatible tous mobiles est facturée 10 euros lors de la commande.

SSD PNY CS900 à partir de 20,99 €

L'ensemble des SSD PNY CS900 font l'objet d'une belle réduction pendant les French Days Cdiscount 2021. Il est en effet possible de se procurer la version 120 Go à 20,99 € au lieu de 29,99 € et celle de 240 Go à 33,99 € au lieu de 39,99 € et celle de 480 Go à 52,99 € au lieu de 79,99 €.

Ces SSD sont parfaits pour les personnes souhaitant booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur et disposent d'une interface Serial ATA III/6 GBPs offrant des vitesse de lecture/écriture séquentielle : jusqu'à 550Mo/s / 515Mo.

Cdiscount à Volonté à 29 €

Pour optimiser au maximum vos achat sur la plateforme Cdiscount, l'enseigne en ligne propose un programme de fidélité baptisé “Cdiscount à Volonté” donnant droit à plusieurs avantages. En ce moment, l'abonnement annuel au service coûte 29 €. Voyons en détails les différents avantages de Cdiscount à Volonté :

Le programme permet de bénéficier de la livraison gratuite en point relais dès 10 € d’achats et à domicile dès 25 € d’achats tout à condition que les produits soient expédiés par Cdiscount

Vous profitez d’offres promotionnelles et/ou codes de réduction exclusifs (des offres et codes qui ne sont pas proposés aux internautes non inscrits).

Vous profitez de titres de presse en ligne en illimité, dont Elle, Public, Libération ou encore L’Express.

Cdiscount promet la livraison en un jour ouvré, chez vous, à votre bureau, ou en point relais si vous passez commande avant 14h. Le site promet que le coût du programme est rentabilisé dès la seconde commande. Idéal si vous achetez régulièrement sur le site !

Xiaomi Mi TV Stick à 32,99 €

Vous ne disposez pas encore d'une smart TV mais souhaitez profiter de toutes les fonctionnalités d'un vrai téléviseur connecté ? La Xiaomi Mi TV Stick est un excellente solution pour réaliser votre rêve à moindre coût. Cette clé à peine plus longue que votre pouce apporte Android TV à n'importe quel téléviseur classique disposant d'un port HDMI. Habituellement proposée pour 39,99 €, elle fait l'objet d'une remise de &8 % du coté de chez Cdiscount qui permet ainsi de l'avoir à 32,99 € pour les French Days.

SSD Kingston A400 à partir de 32,99 €

Le SSD Kingston A400 est 10 fois plus rapide qu’un disque dur 7200tr/min et propose une interface SATA Rev 3.0 (6 Gb/s), avec rétrocompatibilité : SATA Rev 2.0 (3 Go/s). Il est proposé à 32,99 € dans sa variante 240 Go et à 55,99 € dans sa variante 480 Go pour les French Days.

Il est conçu pour l’utilisation avec des PC de bureau ou portables et non pas dans des environnements de serveurs. Il améliore considérablement la réactivité de votre système actuel en offrant des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 500Mo/s et 320Mo/s.

SSD interne PNY CS3030 de 1 To à 108,99 €

Les périphériques de stockage informatique sont décidément à l'honneur durant les French Days. Après les modèles SSD vu précédemment, place à un modèle M.2 NVMe. Le PNY CS3030 d'une capacité de 1 To est à 108,99 €. Un excellent prix au regard des performance qu'il offre, à savoir des vitesses de transfert de 3500 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture.

Il est en outre compatible avec les PC équipés d'une baie M.2 2280 tournant sous les systèmes d'exploitations Linux, Apple MacOS X, Ubuntu 14, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10. Ce SSD interne PNY CS3030 bénéficie également d’une conception de pointe basée sur la technologie flash NAND. De ce fait, il consomme moins d’énergie et peut fonctionner à une température plus basse.

De plus, il est extrêmement silencieux et les bruits de fonctionnement sont, d’ailleurs, presque inaudibles. Enfin, votre ordinateur profite d’un démarrage et d’une extinction plus rapides ainsi que d’une réactivité accrue lors des lancements des programmes même les plus lourds.

Apple Airpods 2 à 119,99 €

Les bons plans French Days 2021 permettent de faire de belles économies. Pour preuve, il est possible de s'équiper des écouteurs sans fil AirPods 2 d'Apple à 119 € au lieu de 159 € en moyenne. Une réduction de 40 euros, toujours bonne à prendre.

Comme toujours, mieux vaut ne pas trop tergiverser si vous souhaitez en profiter et ne pas passer à coté de ce bon plan. L'offre même si elle est valable jusqu'au 2 juin risque d'expirer assez rapidement. Premiers arrivés, premiers servis donc.

En ce qui concerne les caractéristiques de ces écouteurs sans fil, les AirPods 2 d'Apple (référence MV7N2ZM/A) sont essentiellement équipés du Bluetooth et de la puce H1 qui permet en outre l’activation vocale de Siri et une réduction de 30 % du temps de latence pour les jeux vidéo. Avec ces deux technologies, ils peuvent être reliés à un iPhone, à un iPad ou à un Mac.

Les écouteurs affichent des dimensions de 16,5 mm x 18 mm x 40,5 mm et pèsent chacune 4 grammes. L'autonomie des AirPods 2 est de 5 heures, voire 24 heures avec le boîtier de charge filaire fourni.

Apple AirPods Pro à 199,99 €

Les AirPods sont à l'honneur à l'occasion des bons plans French Days Cdiscount 2021. L'enseigne en ligne les proposent sous la barre des 200 €, à 199,99 €. C'est plutôt une belle affaire surtout quant on sait qu'ils sont généralement vendus 279,99 €. Pour les French Days 2021, ils font donc l'objet d'une réduction non négligeable de 80 euros.

Pour rappel, les AirPods Pro disposent essentiellement de la réduction active du bruit et du mode Transparence. Ces deux fonctionnalités permettent d'entendre ce qu’il se passe autour de vous et d'interagir avec le monde qui vous entoure.

Trois tailles d’embouts fuselés en silicone souple sont livrés avec le produit. Résistants à l’eau et à la transpiration, les écouteurs embarquent 24 heures d’autonomie avec le boîtier de charge sans fil. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article associé au test des Apple AirPods Pro.

Trottinette électrique Go Ride 80Pro Night Edition à 199,99 €

Qui a dit qu'il fallait dépenser un fortune pour s'équiper d'une trottinette électrique ? Pour les French Days 2021 Cdiscount, le modèle Go Ride 80 Pro Night Edition est affiché sur le site du marchand en ligne à seulement 199,99 €. Plutôt pas mal, surtout quand on sait qu'elle est habituellement vendue pour 349,99 €.

La Go Ride 80 Pro embarque un moteur d'une puissance de 350 W, des pneus de 8 pouces, et offre une autonomie de 25 km. Elle atteint une vitesse maximale de 25k/h et supporte les personnes jusqu'à 100 Kg. Très facile à transporter, puisque elle est pliable, elle affiche 11,5 kg sur la balance. Pour moins de 200 €, elle représente une excellente alternative aux modèles les plus chers.

Aspirateur balai sans fil Dyson Motorhead V8 à 299,99 €

En temps normal, il faut débourser 479 € pour se procurer l'aspirateur balai sans fil Dyson Motohead V8 et ses trois accessoires. Pendant les French Days, son prix chute considérablement. Il est possible de s'en équiper pour la modique somme de 299,99 €. Cela représente une réduction non négligeable de 29 %.

Aussi, si vous souhaitez bénéficier d'un prix encore plus avantageux, vous pouvez utiliser le code promo FD15 mis en place pour les French Days. Ce dernier permet d'avoir 15 euros offerts dès 199 € d'achat. Au final, l'aspirateur vous revient donc à 284,99 €. Encore quelques euros économisés.

L'aspirateur balai sans fil Motorhead V8 offre une autonomie de 40 minutes et deux modes de puissance (22AW/115AW). Il est livré avec trois accessoires indispensables qui permettent d'aspirer la poussière dans les endroits difficiles d'accès. On retrouve ainsi une brosse matelas spécialement conçue pour éliminer la poussière et les allergènes des tissus d'ameublement et des matelas.

Un adaptateur pour surfaces en hauteur vous donnant ainsi un accès facilité à ces dernières. Le troisième accessoire est une brosse passe-partout qui pivot eet permet d'accéder aux recoins étroits. Le Motorhead V8 dispose en outre d'un système de vidage du collecteur sans contact. Grâce à lui, vous n'avez plus besoin de toucher la poussière, il suffit de tirer le levier pour l’évacuer. Enfin, un chargeur permet de le recharger et la station d'accueil avec lequel il est livré vous permet de le ranger sans encombrer votre espace vital.

TV Toshiba 65U2963DG à 499,99 €

Une TV 4K tournant sous Android TV d'une diagonale de 65 pouces pour moins de 500 euros. C'est ce que l'on peut dénicher en terme de bons plans French Days 2021. Pour profiter de cette offre, il faut se rendre du coté de l'enseigne Cdiscount.

Le modèle Toshiba 65U2963DG proposant une définition 4K est affiché au tarif contenu de 499,99 €. Si vous souhaitez optimiser un peu plus votre achat, vous pouvez si vous ne l'avez pas encore utilisé, profiter du code promo FD15 qui donne droit à 15 euros offerts dès 199 euros d'achat. Au final, cette TV vous revient donc à seulement 484,99 €.

Coté caractéristiques techniques, cette TV est connectée et embarque les technologies 4K, HDR, Dolby Vision. Elle prend également en charge le contrôle de vos contenus avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant. Coté audio, les haut-parleurs (2x10W) sont signés Onkyo pour une expérience audio raffinée et optimisée qui vous procurera une véritable puissance et une grande clarté.

Coté connectique, on retrouve 3 ports HDMI, 1 entrée optique, un Tuner TNT HD MPEG 4 – DVBT2 et deux ports USB. Elle fait également office de lecteur audio, photo, vidéo et enregistreur. Enfin, on retrouve également les technologies sans fil Wifi, LAN et Bluetooth. A ce tarif, difficile d'en demander plus.

PC portable gamer Lenovo IdeaPad 3 à 799,99 €

Les gamers seront ravis de ce bon plan French Days Cdiscount. Le PC portable gamer Lenovo IdeaPad 3 passe à 799,99 €. Plutôt intéressant, surtout au vue de sa fiche technique. Il est en effet équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 4800H cadencé à 2.9 GHz, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD.

La partie graphique est assurée par une carte NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti. Sa batterie grande capacité lui permet également d'être autonome pendant 6,7 heures. Son autre point fort vient de son écran. Ce dernier est à rétroéclairage par LED de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, et un taux de rafraichissent de 120 Hz.

Apple MacBook Air 2020 (M1) à 999,99 €

Généralement commercialisé au prix de 1 129 €, il est possible de l'avoir moins cher, sous la barre des 1 000 euros à très précisément 999,99 €. De plus, si vous ne l'avez pas encore utilisé, vous pouvez faire baisser son prix encore un peu plus grâce au code promo FD15 mis en place par Cdiscount qui donne droit à 15 euros offerts. Son prix de revient passe alors à 984,99 €.

Pour en revenir au MacBook Air M1, ce dernier est équipé de la puissante puce M1 développée par Apple. On retrouve une dalle LED d'une diagonale de 13,3 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2 560 x 1 600 pixels.

La mémoire vive embarquée est de 8 Go et son autonomie est confiée à une batterie en Lithium lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 18 heures. Enfin, si vous désirez en apprendre davantage sur ce PC portable, nous vous invitons à jeter un oeil sur notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air.