Free Mobile booste son forfait de série : 60 Go de data au lieu de 50 Go à 9,99 € par mois

Free Mobile dope son forfait de sĂ©rie qui propose habituellement 50 Go de data en 4G+. L’opĂ©rateur offre 10 Go supplĂ©mentaires sans surcoĂ»t, ce qui vous permet de profiter de 60 Go d’Internet pour le mĂŞme prix de 9,99 € par mois, sans engagement. La promo est limitĂ©e dans le temps puisqu’elle court jusqu’au 5 mai. DĂ©cidez-vous donc au plus vite. En attendant, voici tous les avantages inclus dans l’offre.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN FREE MOBILE

Free Mobile embellit l’enveloppe data de son forfait Ă 9,99 euros par mois la première annĂ©e. Au lieu des 50 Go habituels, l’opĂ©rateur propose dĂ©sormais 60 Go d’Internet en 4G+, une augmentation de 20% qu’on ne saurait bouder. Rappelons qu’au bout des douze premiers mois, le forfait Ă©volue automatiquement vers l’offre standard de 100 Go Ă 19,99 € par mois ou 15,99 € pour les abonnĂ©s Freebox. Le forfait Ă©tant sans engagement, libre Ă vous de le rĂ©silier après un an si vous ne souhaitez pas payer 10 € de plus pour 40 Go de data supplĂ©mentaires.

Une offre disponible jusqu’au 5 mai

Si vous souhaitez changer de forfait, le moment est plus que jamais propice avec cette offre mais sa disponibilitĂ© est limitĂ©e dans le temps. Il reste moins d’une semaine pour vous abonner avant la date butoir fixĂ©e au 6 mai 2020. En plus des 60 Go de donnĂ©es en 4G+ (dĂ©bit rĂ©duit au-delĂ ), vous bĂ©nĂ©ficiez des appels illimitĂ©s vers les mobiles et fixes en France MĂ©tropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Ă€ cela s’ajoute les SMS et MMS illimitĂ©s en France mĂ©tropolitaine et SMS illimitĂ©s vers DOM.

Pour les voyageurs, Free Mobile propose 4 Go de data par mois en roaming utilisables en Europe et dans les DOM. Au delĂ , vous ĂŞtes facturĂ©s 0,0054€ pour chaque Mo consommĂ©. Enfin, au cas oĂą vous dĂ©cideriez de reconduire votre abonnement au bout de la première annĂ©e, les prestations augmentent et le prix aussi. Vous passez Ă 100 Go de data. L’enveloppe roaming passe quant Ă lui Ă 25 Go avec plus de destinations, le tout pour 10 € supplĂ©mentaires.

Enfin, si vous souhaitez explorer les offres de sĂ©ductions d’autres opĂ©rateurs en ce moment, sachez que Bouygues propose un forfait B&You avec 80 Go de data Ă 13,99 € par mois jusqu’au 3 mai.

À découvrir : Notre comparateur de forfaits mobiles sans engagement