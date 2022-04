Forfait Mobile : Free lance une série 90 Go à prix cassé

Jusqu'au 12 avril 2022, Free propose une série limitée de 90 Go à un prix promo. Le forfait est en effet facturé 11,99 € par mois sans engagement. C'est une opportunité à saisir pour payer votre forfait moins cher tout en bénéficiant d'une enveloppe data confortable.

Free relance sa série limitée de 90 Go pour ceux qui souhaitent changer de forfait mobile tout en bénéficiant d'un tarif intéressant. Le forfait est en effet facturé 11,90 € par mois sans engagement. Le rapport data/prix est ici très avantageux et on est à un tarif à peine plus élevé que celui des meilleurs forfaits mobiles à moins de 10 €. Cette offre destinée aux nouveaux abonnés est valable jusqu'au 12 avril 2022. En y souscrivant, vous bénéficierez du prix réduit pendant un an.

Il passera ensuite à 19,99 € par mois l'année suivante, mais cette fois-ci pour une enveloppe data de 150 Go en 5G. Le forfait est illimité pour les abonnés Freebox et ces derniers bénéficient également d'un tarif réduit. Il est de 9,99 € pour les abonnés Freebox Pop et de 15,99 € pour les autres.

Pour les personnes qui voyagent occasionnellement, ce forfait mobile Free inclut également 10 Go d’Internet à exploiter au besoin en Europe et dans les DOM. Vous bénéficiez également des Appels, SMS, MMS illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Ils sont également illimités (vers les mobiles) en Europe.

Enfin, prévoyez 10 euros à la commande pour la carte SIM. Et si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone, demandez sa portabilité en envoyant votre numéro RIO à Free. Si ce forfait mobile Free ne vous convient pas, vous jeter un coup d'œil sur notre sélection des meilleurs forfaits mobile à moins de 5 euros, ou à celui des meilleurs forfaits mobiles selon votre budget et de vos besoins. Pour finir, si vous voulez passer à la vitesse supérieure, regardez notre comparatif des offres sur les forfaits mobiles 5G.