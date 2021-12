Disney+ offert pour les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta durant 6 mois

C'est Noël avant l'heure pour les abonnés Free ! Jusqu'à la fin du mois de décembre 2021, les clients titulaires d'un abonnement Internet Freebox Pop et Freebox Delta peuvent profiter d'une offre gratuite à la plateforme Disney+ durant six mois.

L'opérateur Free fait beaucoup parler de lui avant la période des fêtes de fin d'année. En ce début du mois de décembre 2021, les clients Veepee peuvent souscrire à un abonnement Fibre Freebox Révolution avec TV by Canal & Canal+ Séries à 9,99 € / mois et les abonnés Freebox Révolution bénéficient de 6 mois offerts à Amazon Prime.

Cette fois-ci, ce sont les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta qui font l'objet d'une belle attention de la part du trublion des télécoms. Ainsi, jusqu'au vendredi 31 décembre 2021 inclus, le service de vidéos à la demande Disney+ est offert pendant 6 mois avec l'offre Freebox Pop et Freebox Delta. Au terme de la gratuité de l'offre, le prix mensuel de l'abonnement Disney+ passera à 8,99 euros (sauf résiliation). Afin d'en profiter, il suffit de se rendre sur le canal 132 de la Freebox ou sur l'Espace Abonné en ligne.

Pour rappel, Disney+ est une plateforme qui bénéficie d'un vaste catalogue constitué de contenus en provenance de Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars, de National Geographic et de Star. Les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta pourront notamment voir Hawkeye, la nouvelle série de Marvel Studios tout en profitant d'un accès jusqu’à 4 écrans en simultané. Enfin, les contenus peuvent être téléchargés en illimité et regardés hors connexion.