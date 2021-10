Free Mobile : profitez du forfait 90 Go pour 9,99 € par mois

Si vous êtes à la recherche d'un forfait pas cher avec pas mal de data, alors le bon plan qui va suivre va sûrement vous intéresser. Au cours d'une durée limitée, Free Mobile vous permet de souscrire à un forfait 90 Go pour seulement 9,99 euros par mois.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE FORFAIT FREE MOBILE

Vous avez exactement jusqu'au mardi 2 novembre 2021 inclus pour souscrire au forfait Free Mobile contenant 90 Go de données mobiles au tarif mensuel de 9,99 euros (valable pendant un an). Au terme de la période des 12 mois, le forfait passera au prix de 19,99 euros par mois avec 150 Go de data. L'offre étant engagement, il sera possible de résilier le forfait pour souscrire à une autre offre.

À part les 90 Go de data utilisables avec une couverture en 4G+ en France métropolitaine, le forfait Free Mobile comprend également les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), et les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine (et SMS illimités vers DOM), ainsi que 10 Go de data depuis l’Europe et les DOM. Pendant l'étape de la souscription, la carte SIM est facturée à 10 euros. Celle-ci est expédiée par courrier postal quelques jours après la validation complète du dossier. L'offre Free Mobile ne vous convainc pas ? Vous pouvez jeter un oeil à notre article qui vous donnera la possibilité de trouver le meilleur forfait mobile du moment.