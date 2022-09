Free Mobile dévoile l’option Booster 1 Go à 2,99 € / mois pour le forfait 2 €

Pour concurrencer ses rivaux dans le domaine de la téléphonie mobile, Free Mobile a dévoilé son option Booster 1 Go pour le forfait 2 €. Le prix mensuel de la nouvelle option ? 2,99 € / mois.

Depuis ce mardi 20 septembre 2022, l'opérateur Free Mobile propose à ses clients (bénéficiaires du forfait 2 €) une option pour booster leur data.

Désormais, le trublion des télécoms permet à ses abonnés au forfait 2 € (0 € pour les abonnés Freebox) d'enrichir leur forfait par l'ajout d'appels illimités et de 1 Go de data pour 2,99 €/ mois sans engagement, grâce à l'option Booster. L'opérateur indique que le prix du forfait reste inchangé et toujours sans engagement.

Cette option est disponible en ligne sur le site officiel Free pour les nouveaux abonnés et depuis l’Espace Abonné pour les abonnés actuels.

Le forfait 2 € (0€/mois pour les abonnés Freebox) avec l’option Booster 1 Go (+ 2,99 € / mois) comprend donc des appels illimités en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte) au lieu de 2h par mois, des SMS/MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers les DOM, 1 Go par mois en France métropolitaine (au-delà 0,05€/Mo) au lieu de 50 Mo par mois, ainsi que 1 Go par mois (au-delà 0,05€/Mo) et appels illimités en Europe et DOM.