Free Mobile : le forfait 80 Go est à 9,99 € par mois

Free propose une nouvelle offre mobile assez intéressante. Pour les personnes à la recherche d'un forfait mobile ne dépassant pas les 10 euros, l'opérateur lance jusqu'au 21 septembre 2021, sa série limitée sans engagement Free 80 Go à 9,99 € par mois pendant un an.

Après le forfait mobile B&You 80 Go à 9,99 €, Free propose pour la rentrée 2021 une offre susceptible d'intéresser les personnes à la recherche d'un forfait mobile pas cher. Jusqu'au mardi 21 septembre, il est ainsi possible de souscrire à la série limitée Free 80 Go à 9,99 € par mois pendant un an. A l'issue des 12 mois, le forfait bascule automatiquement sur le forfait 5G Free Mobile 150 Go à 19,99 € pour les non-abonnés Freebox et illimité pour les abonnés.

Etant une offre sans engagement, rien ne vous empêche de résilier le moment venu pour vous tourner vers une offre similaire ou plus avantageuse. Pour ce qui est des services inclus dans le forfait, on retrouve 80 Go de data en 4G+, utilisables en France Métropolitaine, dont 10 Go de datas en roaming depuis l'Europe et les DOM.

Sans oublier les classiques appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine depuis Europe et DOM (hors Mayotte). Les SMS et MMS sont aussi illimités en France métropolitaine, mais aussi vers les DOM (SMS uniquement). Il faut prévoir 10 euros à la souscription pour la carte SIM.

Enfin, si vous n'êtes pas convaincu par cette nouvelle offre, nous vous invitons à jeter un œil dès à présent notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles en fonction de votre budget et de vos besoins ou bien encore les meilleures offres sur les forfaits mobiles 5G.