Abonnement Fibre à moins de 10 € : profitez de cette offre Freebox Révolution avec TV by Canal & Canal+ Séries

Veepee propose une offre attractive sur un abonnement Fibre pas cher. Pendant quelques jours seulement, la plateforme en ligne de ventes privées permet à ses membres de souscrire à l'offre Freebox Révolution à petit prix avec TV by Canal & Canal+ Séries. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Le site de ventes privées Veepee profite des prochaines fêtes de fin d'année 2021 pour proposer une offre associée à un abonnement Fibre à moins de 10 euros. Jusqu'au mardi 21 décembre prochain à 6 heures précises, les adhérents du site Veepee peuvent profiter d'un abonnement Freebox Révolution avec TV by Canal & Canal+ Séries pour 9,99 euros par mois au cours d'une durée de 12 mois. Au terme de la période d'un an, l'abonnement mensuel passera à 39,99 euros s'il n'est pas résilié. Pour information, l'abonnement est réservé aux non abonnés d’une offre fixe de Free dans les 30 jours qui précèdent la souscription en question.

L'offre Freebox Revolution et son contenu

À moins de 10 euros par mois, l'abonnement Freebox Révolution concerné par l'offre promotionnelle permet d'avoir un Internet Fibre très haut débit (ou ADSL en fonction de l'éligibilité technique et sous réserve de raccordement au domicile) avec des débits théoriques allant jusqu’à 1 Gbit/s en descendant et jusqu'à 600 Mbit/s en montant. L'abonnement contient aussi également un décodeur qui donne la possibilité de profiter des services Freebox TV avec plus de 220 chaines (dont 100 en HD), TV by CANAL avec 60 chaînes (plus un accès à l'application myCANAL pour regarder des programmes en replay) et Canal+ Séries (service SVOD offert pendant 12 mois). Pour la téléphonie, on retrouve des appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations dont la France Métropolitaine, les DOM et les pays de l'Union Européenne ainsi que des appels illimités vers les mobiles en France Métropolitaine et DOM. Enfin, les frais de mise en service et les frais de résiliation sont facturés à hauteur de 49 euros chacun.