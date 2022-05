Forfait Free Mobile : nouvelle série de 80 Go à un prix très attractif

Jusqu'au 31 mai 2022, il est possible de profiter de la série limitée Free Mobile qui donne droit à 80 Go de data à un prix très intéressant. Le forfait est en effet proposé à 8,99 euros par mois sans engagement.

Free vient de lancer une nouvelle série limitée de 80 Go. Elle est destinée à ceux qui ont des envies d'ailleurs et qui souhaitent surtout profiter d'un forfait mobile confortable à moins de 10 €. Cette offre est en effet facturée 8,99 € par mois sans engagement, prix valable pendant 12 mois. Ensuite, vous basculez automatiquement sur le forfait 5G à 19,99 € par mois.

Mais rien ne vous oblige à poursuivre l'aventure à échéance, le forfait étant sans engagement. Rappelons qu'au-delà de la période promotionnelle, ceux qui disposent d'un abonnement Freebox Pop ne paient que 9,99 € par mois pour un forfait illimité en 5G (15,99 € pour les autres abonnés Free Box). Précisons par ailleurs que l'offre est réservée aux personnes n’ayant pas été abonnées au Forfait Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription.

Pour ce qui est des avantages, ce forfait mobile promotionnel vous permet d'accéder à 10 Go d’Internet lors de vos déplacements à l'étranger. Notamment en Europe et dans les DOM. Vous profitez également des Appels, SMS, MMS illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Ces communications sont aussi illimitées vers les mobiles en Europe.

Enfin, l'offre est valable jusqu'au 31 mai 2022 inclus. Et n'oubliez pas qu'il faut 10 euros à la commande pour la carte SIM. Pour conserver votre numéro de téléphone actuel, vous pouvez aussi demander la portabilité en envoyant votre numéro RIO à Free.

