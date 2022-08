Forfait Free mobile : la série limitée 90 Go est à prix réduit

Jusqu'au 9 août 2022, la série limitée de 90 Go de Free Mobile est à prix réduit. Le forfait est facturé 10,99 € par mois sans engagement.

Free prolonge sa série limitée de 90 Go en baissant davantage son prix. Alors qu'il était facturé 11,99 € fin juillet, le tarif est désormais de 10,99 € par mois. Le rapport data/prix devient encore plus avantageux et n'est qu'à 1 € d'intégrer notre sélection des meilleurs forfaits mobiles à moins de 10 €.

Si ce forfait Free vous intéresse, vous pouvez y souscrire avant le 9 août 2022, date de l'expiration de l'offre. Il s'agit d'une version allégée du forfait de 210 Go en 5G pour ceux qui peuvent se contenter de 90 Go (en 4G) à un prix quasiment divisé par deux.

Cette offre est bien entendu destinée aux nouveaux abonnés. Le prix du forfait sera de 10,99 € pendant un an. Puis, après les 12 premiers mois, vous basculez automatiquement sur le forfait standard qui donne droit à 210 Go de data en 5G. Pour rappel, ce forfait est facturé 19,99 € par mois. Il est encore plus intéressant pour ceux qui disposent d'un abonnement Freebox.

Ils bénéficient non seulement d'un forfait illimité, mais le prix passe à 9,99 € par mois pour les abonnés Freebox Pop et 15,99 € pour les autres. Pour les personnes qui voyagent occasionnellement, l'offre inclut 12 Go d’Internet utilisables en Europe et dans les DOM. Vous bénéficiez également des Appels, SMS, MMS illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte).

Enfin, il faut prévoir 10 euros à la souscription pour obtenir la carte SIM. Et si vous ne voulez pas vous séparer de votre numéro de téléphone actuel, demandez une portabilité en envoyant votre numéro RIO à Free.

