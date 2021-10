Freebox Mini 4K à 9,99 €, la réplique de Free à la Bbox Fit de Bouygues

Jusqu'au 11 octobre 2021 la Freebox Mini 4K est en promo. Alors qu'il faut habituellement débourser 15,99 € pour y souscrire, il est possible d'en profiter quelques jours encore pour 9,99 € par mois. Zoom sur cette nouvelle offre ainsi que les conditions de souscription.

Si vous souhaitez souscrire à un abonnement internet pas cher, l'offre que propose Free pourrait vous intéresser. Ainsi, en réponse à Bouygues Telecom et sa Fibre Bbox Fit à 9,99 € par mois, et jusqu'au lundi 11 octobre 2021, l'opérateur propose sa Freebox Mini 4K à 9,99 € par mois pendant un an au lieu de 15,99 €.

Au delà de la période promotionnelle, le tarif mensuel passe à 34,99 €. L'offre est soumise à un engagement de 12 mois. Vous pourrez résilier le moment venu pour vous tourner vers une offre plus avantageuse. Comptez également 49 euros de frais de mise en service et 49 euros de frais de résiliation après la première année d'engagement. Aussi, Free rembourse jusqu'à 100 € les frais de résiliation de votre ancien opérateur. Concernant les services inclus avec la Freebox Mini 4K, on retrouve :

Internet : Fibre (si éligible) 1Gbps en débit descendant, 600 MB/s en débit montant – ADSL/VDSL dans les autres cas.

Fibre (si éligible) 1Gbps en débit descendant, 600 MB/s en débit montant – ADSL/VDSL dans les autres cas. Téléphonie : Appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations.

Appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations. Télévision : Bouquet Freebox TV classique (220 chaînes dont 100 en HD, ainsi qu’à Freebox Replay) avec la box Android TV 4K (TV by Canal non inclus).

Sortie en 2015, la Freebox Mini 4K est la première box TV triple play 4K tournant sous Android TV. Dernièrement, l'opérateur a mis au goût du jour sa nouvelle interface Freebox OS et une mise à jour qui permet d'améliorer le partage des fichiers a aussi été déployée. Enfin, en plus de sa compatibilité avec les contenus 4K vous profitez d’un débit capable d’atteindre en débit descendant jusqu’à 1 Gbit/s et en débit montant jusqu’à 600 Mbit/s.