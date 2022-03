Forfait Mobile : Série Free 110 Go à 9,99 €, dernières heures pour en profiter !

Jusqu'au mardi 8 mars 2022, Free propose sa Série 110 Go à 9,99 € par mois. Il ne reste donc plus que quelques heures pour pouvoir souscrire à ce forfait mobile sans engagement qui permet de bénéficier d'une grosse enveloppe internet en plus d'autres services.

Jusqu'au mardi 8 mars 2022, Free propose à ses nouveaux client un forfait mobile à moins de 10 euros. La série spéciale 110 Go est affiché au tarif contenu de 9,99 € par mois pendant un an. Au delà, le forfait passe à la formule 5G à 19,99 € par mois (15,99 € pour les abonnés Freebox). Parmi les services inclus, on retrouve une enveloppe Internet de 110 Go en 4G+ à utiliser en France Métropolitaine.

Si vous voyagez occasionnellement, vous bénéficiez également d'une enveloppe de 10 Go d’Internet depuis Europe et DOM ainsi que des Appels, SMS, MMS illimités zone Euro et les DOM). En France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), l'opérateur met à disposition les appels SMS et illimités vers les mobiles et fixes. Aussi, la carte SIM est facturée 10 euros à la commande de votre ligne. Si vous voulez conserver votre numéro de mobile actuel, vous pouvez en demandez sa portabilité en transmettant votre numéro RIO à Free.

