Forfait mobile pas cher : la Série Free 70 Go est à 9,99 € par mois

Free Mobile propose jusqu'au 14 décembre 2021 sa Série Free 70 Go à 9,99 € par mois. Une offre sans engagement qui permet de profiter d'un forfait mobile sans engagement sous la barre des 10 euros, offrant une enveloppe Internet mobile confortable et les services en illimité qui vont avec.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

A quelques semaines de Noël, Free Mobile dégaine son forfait mobile 70 Go à 9,99 € par mois pendant un an. Comme à l'accoutumé, l'offre est sans engagement et vous laisse donc libre de résilier sans frais supplémentaire quand bon vous semble. Si le prix mensuel du forfait est de 9,99 € / mois, il passe au delà d'un an au automatiquement sur le forfait 5G Free Mobile 150 Go à 19,99 € pour les non-abonnés Freebox et illimité pour les abonnés.

Pour en venir aux service que comprend la Séries Free 70 Go, on retrouve une enveloppe Internet de 70 Go en 4G+ à utiliser en France Métropolitaine. Si vous voyagez occasionnellement, vous bénéficiez également d'une enveloppe de 10 Go d’Internet depuis Europe et DOM ainsi que des Appels, SMS, MMS illimités zone Euro et les DOM). En France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), l'opérateur met à disposition les appels SMS et illimités vers les mobiles et fixes.

La carte SIM triple découpe compatible tous mobiles et facturée une seule fois à hauteur de 10 euros lors de la souscription du forfait. Enfin, si vous n'êtes pas convaincu par cette nouvelle offre Free Mobile, vous pouvez consulter dès à présent notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles en fonction de votre budget et de vos besoins ou bien encore les meilleures offres sur les forfaits mobiles 5G.