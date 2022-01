210 Go à 19,99 € / mois : Free Mobile fête ses 10 ans avec un nouveau forfait 5G

Pour fêter ses 10 ans d'existence, Free Mobile a décidé d'augmenter le volume de data de son forfait 5G. Alors que l'on pouvait profiter de 150 Go de données mobiles, le trublion des télécoms propose désormais son forfait 5G avec 210 Go de data pour 19,99 euros par mois.

Le 10 janvier 2012, Free et son patron Xavier Niel bouleversaient le marché des forfaits mobiles en proposant un forfait mobile à 2 euros et un autre à 19,99 euros tout illimité et sans engagement. Dix ans plus tard, Free Mobile veut encore attirer de nouveaux clients en faisant évoluer son forfait phare à 19,99 euros.

Ainsi, en ce début d'année 2022, il est possible de souscrire au nouveau forfait 5G Free Mobile comprenant une enveloppe de data de 210 Go pour un prix de 19,99 euros par mois. Pour celles et ceux qui un abonnement Fibre ou ADSL Freebox, ces derniers peuvent obtenir le forfait en question au tarif mensuel de 15,99 euros.

Hormis les 210 Go de data utilisables avec une couverture en 5G/4G+ en France métropolitaine, le forfait Free Mobile contient les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM ainsi que vers les fixes de 100 destinations. On retrouvera également les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine (et SMS illimités vers DOM), ainsi que 25 Go de data depuis plus de 70 destinations (appels, SMS et MMS illimités depuis Europe, DOM, USA, Canada, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie ou encore Israël). Pendant l'étape de la souscription, la carte SIM est facturée à 10 euros. Celle-ci est expédiée par courrier postal quelques jours après la validation complète du dossier.