Free Mobile casse les prix pour ses 10 ans et lance un forfait à 10,99 €/mois avec 100 Go de data !

Ça y est, Free Mobile fête son 10e anniversaire ! À l’occasion de cet événement spécial, l’opérateur français qui a révolutionné le marché de la téléphonie le 10 janvier 2012 fait le bilan de cette dernière décennie et dévoile de nouvelles offres pour ses clients.

Pour son dixième anniversaire, Free dresse le bilan de ces 10 dernières années. Depuis 2012, les valeurs de Free n’ont pas beaucoup changé, elles restent axées sur la liberté avec des forfaits sans engagement, la simplicité avec 2 offres en 2012 et 3 en 2022, et la générosité avec les appels et SMS illimités.

Depuis 2012, Free n’a pas fait évoluer ses tarifs. On retrouve toujours une offre à 2 euros et une autre à 19,99 euros, et l’opérateur précise que contrairement à ses concurrents, aucun coût n’est caché. Il faut rappeler que Bouygues Telecom et SFR ont été élus rois des hausses de tarifs en 2021.

Qu’est-ce qui a vraiment changé chez Free en 10 ans ?

Ces 10 dernières années, Free a implanté près de 21 600 sites mobiles en France, alors qu’ils n’étaient que 700 ans en 2012. La couverture actuelle du territoire en 3G et 4G est de 99 %, et l’opérateur revendique une couverture 5G de 77 %. Free a également ouvert plus de 150 boutiques à travers la France.

Ses forfaits ont, eux aussi, bien évolué, puisque nous sommes passés de 3 Go de data incluse en 2012 à 210 Go aujourd’hui en 2022. Plus de 100 destinations à l’internationale sont prises en charge, et les abonnés profitent désormais de 25 Go par mois de data roaming dans plus de 70 destinations. Enfin, Free annonce avoir atteint la barre des 13,5 millions d’abonnés en 2022, et que son arrivée sur le marché a fait baisser le prix moyen des forfaits de 27,30 euros en 2012 à 13,30 euros aujourd’hui. En effet, nous avions vu la semaine dernière que le prix des forfaits n’a jamais été aussi bas depuis 20 ans.

Free augmente la data sur son forfait principal et casse les prix pour les nouveaux clients

Cet anniversaire est surtout l’occasion pour Free d’annoncer l’augmentation de la data 5G à 210 Go de son Forfait Free, proposé à 19,99 euros par mois. De plus, du 10 au 18 janvier 2022, le forfait Série Free est exceptionnellement proposé aux nouveaux abonnés avec 100 Go de data 4G et 10 Go de roaming pour seulement 10,99 euros par mois pendant 1 an. Après un an, les nouveaux clients seront automatiquement redirigés vers le forfait Free 5G à 19,99 euros.

Du 10 au 19 janvier, l’opérateur français proposera des remises exceptionnelles à ses abonnés et prospects sur plusieurs smartphones de l’offre Free Flex en boutique et sur le site officiel. Enfin, un anniversaire est l’occasion d’offrir des cadeaux. Free lance un jeu-concours sur ses réseaux sociaux du 10 au 14 janvier avec 10 smartphones 5G à gagner.