Le forfait mobile Free Série 70 Go est au petit prix de 10,99 €

Jusqu'au 8 mars 2022, Free lance son forfait mobile Série Free 70 Go à 10,99 € par mois. L'occasion idéale pour les personnes voulant souscrire à une offre sans engagement, avec une grosse enveloppe internet, le tout avoisinant les 10 euros par mois.

Si vous souhaitez souscrire un forfait mobile pas cher, alors Free Mobile a ce qu'il faut. l'opérateur propose une offre très intéressante qui permet de profiter de 70 Go pour 10,99 € par mois pendant un an. Comme il nous y a déjà habitué, au delà de la période promotionnelle, le forfait 70 Go bascule automatiquement sur celui de 210 G0 5G à 19,99 € par mois (15,99 € pour les abonnés Freebox). Cependant, lorsque ce dernier arrive à terme, rien ne vous empêche de résilier puisque c'est sans engagement.

Pour en venir aux services proposés dans cette Série Free, on retrouve 70 Go d'internet à utiliser en France Métropolitaine, mais aussi une enveloppe dédiée de 10 Go utilisables depuis l'Europe et les DOM. Les classiques Appels, MMS et SMS illimités sont également de la partie. Free vous offre également l'accès premium à l'application Free Ligue 1. Cette dernière vous permet de suivre le meilleur du championnat de football de la Ligue 1 Uber Eats depuis votre smartphone !

La carte SIM est à payer au moment de la souscription, une seule fois. Elle à l'avantage d'être triple découpe pour s'adapter à tous les modèles de téléphones du marché. Enfin, sachez que l'offre est valable pour toute nouvelle souscription, et réservée aux personnes n’ayant pas été abonnées au Forfait Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription.

