C’est Noël avant l’heure chez Free : l’opérateur dégaine son option eSIM Watch gratuite et sans frais d’activation pour ses forfaits data

Free fait de nouveau un beau cadeau à ses abonnés actuels et futurs. L’opérateur profite de l’arrivée de la toute dernière gamme d’Apple Watch dans son catalogue pour leur offrir l’option eSIM Watch, sans engagement et sans frais d’activation.

Free étoffe la gamme d’appareils proposés par son catalogue avec la toute dernière gamme d’Apple Watch : à savoir l’Apple Watch Series 11, l’Apple Watch Ultra 3 et l’Apple Watch SE 3. Mais ce n’est pas tout, l’opérateur inclut gratuitement, sans engagement et sans frais d’activation, l’option eSIM Watch dans ses Forfaits data.

C’est une excellente nouvelle pour ceux qui veulent se détacher un peu de leur smartphone, par exemple les sportifs, amateurs comme confirmés : pendant leur sortie, ils n’auront besoin que de leur montre – qu’ils portent probablement déjà au poignet – pour téléphoner, envoyer ou recevoir des messages, rechercher un itinéraire, accéder à Internet, ou encore écouter de la musique en streaming.

Voici comment profiter de l’option eSIM Watch de Free gratuitement, sans engagement et sans frais d’activation

Les abonnés, actuels ou nouveaux, aux Forfaits Free 5G et Série Free peuvent bénéficier de l’option eSIM Watch sans engagement et sans frais d’activation. À titre de comparaison, l’offre eSIM Watch est également proposée chez la concurrence :

Orange : elle est facturée 5 €/mois, en plus de 10 € de frais d’activation. Notez que les frais d’activation et les 3 premiers mois sont offerts pour une première souscription et que l’option est fournie gratuitement sur demande pour les forfaits pour les clients détenant un forfait 5G+ 500 Go ou 180 Go – sous réserve de s’acquitter des frais d’activation.

: elle est facturée 5 €/mois, en plus de 10 € de frais d’activation. Notez que les frais d’activation et les 3 premiers mois sont offerts pour une première souscription et que l’option est fournie gratuitement sur demande pour les forfaits pour les clients détenant un forfait 5G+ 500 Go ou 180 Go – sous réserve de s’acquitter des frais d’activation. SFR : l’option montre connectée est également facturée 5 €/mois (sans engagement) avec des frais de mise en service de 10 €.

: l’option montre connectée est également facturée 5 €/mois (sans engagement) avec des frais de mise en service de 10 €. Bouygues Telecom: cette option n’est pas disponible.

Pour activer l’option eSIM Watch de Free, allumez votre Apple Watch et placez-la près de votre iPhone pour lancer le processus de configuration. Et si vous n’avez pas encore sauté le pas de l’Apple Watch, Free propose, jusqu’au 29 décembre sur demande depuis l’Espace Abonné, aux abonnés mobiles une offre de remboursement jusqu’à 50 € pour l’achat d’une Apple Watch en fonction du modèle : 20 € pour l’Apple Watch SE 3, 40 € pour l’Apple Watch Series 11 et 50 € pour l’Apple Watch Ultra 3.