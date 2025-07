Orange augmente encore le prix de ce forfait très populaire, voici la parade

Orange fait encore évoluer son forfait 2h/20 Go à la rentrée : son prix est en hausse, en échange de plus de data. Le but ? Adapter son offre aux habitudes de ses abonnés. On vous dit tout.

Orange va de nouveau faire évoluer son forfait 2h/20 Go. Dès le 1er septembre, les abonnées pourront bénéficier de 20 Go de data supplémentaire par mois, soit le double du forfait actuel.

Ces 40 Go de data au total seront utilisables en France, comme à l’étranger (Suisse et Andorre comprises). Les deux heures d’appels seront maintenues. Et si ce doublement du volume internet sera automatique, il sera aussi plus cher pour le client.

2 fois plus de data pour 2 € de plus

Fait assez habituel chez l’opérateur, l’évolution de son offre ne se fera pas gratuitement. Avec cette mise à jour, Orange n’augmente pas que le volume internet mensuel de son forfait : le prix aussi est revu à la hausse selon Univers Freebox. De 14,99 € par mois à l’origine, il passera à 16,99 €.

Selon Orange, cette évolution est un moyen de s’adapter à l’évolution des habitudes de ses abonnés et ainsi de leur offrir davantage de « confort au quotidien » pour les tâches qui nécessitent de la data : navigation, jeux en ligne, musique, partage de connexion, ou encore streaming en haute qualité.

Si cette évolution ne vous intéresse pas, vous pouvez la refuser via votre espace client et conserver votre forfait 2h/20 Go pour 14,99 € par mois. Attention, il faudra le faire avant le 8 août. Sans cela, la mise à jour de votre forfait sera faite automatiquement à compter du 1er septembre, et ce sans vous demander votre avis.

Si vous ratez cette date butoir, deux options s’offrent à vous. Vous pouvez résilier votre forfait sans frais jusqu’au 4e mois suivant la réception de cette information, conformément à l’article L 224-33 du Code de la consommation. Ou vous pouvez changer d’offre en en choisissant une autre dans la gamme proposée par l’opérateur.

À titre de comparaison :

Chez Free : le forfait Série Free 160 Go est à 8,99 € par mois sans engagement, pendant un an avant de passer au forfait Free 5G avec 350 Go à 19,99 € par mois ;

Chez SFR : chez SFR, le forfait 20 Go 5G est à 15,99 € par mois sans engagement, tandis que le forfait 200 Go 5G est à 19,99 € par mois sans engagement ;

Chez Bouygues Télécom : le forfait 20 Go est à 11,99 € par mois sans engagement avec les B.iG économies (16,99 € habituellement), et celui à 130 Go à 14,99 € (19,99 € habituellement).

Cette nouvelle hausse de tarif chez Orange est-elle celle de trop, celle qui conduira les abonnés à changer d’opérateur ? L’avenir nous le dira.