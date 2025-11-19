Bonne nouvelle ! Free offre Paramount+ pendant un mois à ses abonnés

Les abonnés Freebox vont pouvoir accéder au catalogue de Paramount+. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Free offre un mois d’essai gratuit à ses clients pour célébrer ce lancement. Voici comment.

Si Free s’est récemment attiré les foudres de TF1 et de France TV à la suite de la sortie de son application gratuite accessible partout et pour tous, Free TV, l’opérateur sait en revanche séduire ses abonnés. En effet, il est connu pour offrir régulièrement à ses clients certaines chaînes pendant une période donnée.

Après avoir offert Cartoon Network à ses abonnés Freebox pendant un mois en octobre, l’opérateur frappe un grand coup et enrichi son offre de contenus déjà bien étoffée (plus de 600 chaînes et plus de 30 services de VOD) d’un nouveau catalogue : celui de Paramount+. Surtout, Free offre à ses clients un mois d’essai gratuit.

Paramount+ débarque sur la Freebox avec un mois d’essai gratuit

L’offre à « la montagne de divertissement » pour toute la famille de Paramount+ est disponible dès maintenant : films à succès comme l’iconique saga Mission : Impossible, séries populaires, telles que Landman ou Tulsa King, franchises iconiques comme South Park, programmes préférés des enfants comme La Pat’ Patrouille… Tous les mois, de nouveaux contenus viendront étoffer le catalogue proposé.

Pour célébrer ce lancement, Free l’accompagne d’un mois d’essai gratuit. Passé ce délai, l’abonnement sera facturé au prix standard de 7,99 € par mois sans engagement. La résiliation pourra se faire à tout moment depuis l'Espace Abonné.

Paramount+ vous offre une expérience personnalisée : vous pourrez créer jusqu’à 6 profils distincts par foyer, regarder vos programmes sur deux écrans en simultané et évidemment profiter d’un mode « Enfant » pour contrôler l’accès aux contenus uniquement adaptés pour les plus petits.

Vous pourrez bénéficier des contenus Paramount+ en qualité Full HD sur tous vos écrans compatibles : des smartphones et tablettes, en passant par les ordinateurs, et jusqu’aux téléviseurs connectés. Vous pourrez même télécharger vos films et séries du moment pour y avoir accès à tout moment, même en déplacement et en mode hors connexion.

L’offre est valable pour les abonnés Free (Freebox Ultra, Ultra Essentiel, Révolution Light, Pop, Box 5G…). Elle est réservée aux nouveaux clients Paramount+ ou à ceux n’ayant jamais profité d’offres promotionnelles. Pour en profiter, il faut s’inscrire depuis l’Espace Abonné : dans les 6 mois suivant l’activation de la ligne (pour les nouvelles souscriptions Freebox), ou avant le 18 mai 2026 pour les abonnés déjà équipés d’une Freebox (avec service Télévision) ou d’une Box 5G. La création et l’activation d’un compte Paramount+ sont indispensables.