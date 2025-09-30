Forfait mobile : cette astuce toute simple permet de faire de grosses économies, voici comment

Vous payez probablement votre forfait mobile trop cher sans même vous en rendre compte. Pourtant, une habitude facile à mettre en place dès aujourd’hui peut vous permettre de faire de grosses économies grâce à un réflexe astucieux à adopter avant de sortir de chez vous.

Payer un abonnement mobile est désormais un incontournable de nos dépenses mensuelles. Les opérateurs en ont conscience et c’est pourquoi ils n’hésitent pas à augmenter leurs tarifs. Évidemment, il existe des techniques bien connues pour économiser sur son forfait, telles que guetter les promos, négocier avec son service client ou même tout simplement changer d’opérateur. Si ces méthodes permettent en effet de faire des économies, elles sont, en général, plutôt à la marge.

Mais il existe une astuce simple pour réduire sa facture mobile et elle pourrait s’avérer redoutablement efficace si vous la mettiez en place. De plus, elle présente plusieurs avantages : elle n’est pas irréversible, vous pouvez commencer à la mettre en place dès aujourd’hui, sans application supplémentaire, ni bidouillage compliqué. Son secret ? Elle repose sur une variable clé : les gigas Internet.

Les opérateurs proposent toujours plus de data dans leurs forfaits

5, 20, 50, 120 ou même 350 Go : les opérateurs proposent des forfaits mobiles avec toujours plus de data Internet. Ils vont même parfois jusqu’à faire évoluer leur forfait en augmentant le nombre de gigas, en contrepartie d’une hausse tarifaire. Ça a notamment été le cas de Bouygues Telecom cet été, mais aussi d’Orange, qui proposait deux fois plus de data pour 2 euros de plus – toutefois, il existait une parade.

Pour justifier ces hausses de prix en échange de davantage de gigas Internet, les divers opérateurs avancent qu’il s’agit d’un moyen de s’adapter à l’évolution des habitudes de leurs abonnés. En faisant ainsi évoluer leurs forfaits, ils estiment offrir aux utilisateurs davantage de confort au quotidien pour les tâches gourmandes en data, comme la navigation, le partage de connexion, les jeux en ligne, la musique et surtout le streaming en haute qualité.

Il est vrai qu’il suffit d’une soirée sans Wi-Fi, d’un trajet en train ou d’un voyage pour voir augmenter la jauge de sa consommation mobile. Mais là encore, rares sont ceux qui utilisent toute leur data. Or, c’est elle qui fait gonfler le prix de votre forfait mobile. C’est donc là que se trouve la clé pour faire des économies.

Vous n’avez pas besoin de plus de data, seulement de télécharger vos contenus avant de sortir

Le principe pour faire des économies sur votre facture mobile est simple et astucieux : il vous suffit de profiter de votre Wi-Fi domestique pour télécharger les contenus gourmands en bande passante avant de sortir de chez vous. Vous pourrez les consommer en mode hors connexion et ainsi économiser vos gigas. Plusieurs applications (que vous utilisez probablement au quotidien) vous permettent de consommer leurs contenus hors ligne.

Téléchargez votre musique en avance

C’est le cas de Spotify, par exemple, qui vous permet d’enregistrer vos playlists et épisodes de podcasts. Il vous suffit de :

Sélectionner la playlist ou l’épisode.

Appuyer sur l’icône ronde avec une flèche qui pointe vers le bas.

Pour vous indiquer que le contenu est téléchargé, l’icône devient verte.

Deezer et Apple Music proposent également cette option, mais il faut souscrire à l’un de leurs abonnements payants. Il en va de même avec les vidéos sur YouTube Premium.

Téléchargez vos séries et films en avance

Côté streaming de séries et de films, Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ vous permettent également de consommer leurs contenus hors connexion. Pour les séries vous avez le choix de télécharger un épisode ou toute une saison. Avec Netflix, vous devez :

Sélectionner le contenu.

Appuyer sur le bouton Télécharger pour un épisode en particulier ou sur Télécharger Saison 1 pour profiter de l’intégralité de votre série préférée hors ligne.

pour un épisode en particulier ou sur pour profiter de l’intégralité de votre série préférée hors ligne. Pour retrouver vos contenus téléchargés : sur la page d’accueil, cliquez sur l’icône de la flèche qui pointe vers le bas, ou appuyez sur l’onglet Téléchargements dans votre profil.

Pour Prime Video, c’est sensiblement la même chose, sauf que pour retrouver vos vidéos, il faut cliquer sur l’onglet Téléchargements en bas de l’écran.

Téléchargez vos cartes en avance

Dernier exemple : sur Google Maps vous pouvez télécharger la carte d’une ville ou d’une région pour naviguer sans consommer votre data. Pour cela :

Recherchez, par exemple, une ville.

Sélectionnez l’onglet Tél. plan. hors con .

. Ajustez la zone selon vos besoins.

Appuyez sur Télécharger.

Un petit geste qui ne coûte rien, mais qui fait gagner beaucoup

Évidemment, cette astuce demande un minimum d’anticipation : il faudra penser à télécharger vos playlists et épisodes avant de sortir, mais aussi prévoir de l’espace de stockage sur votre téléphone. C’est une nouvelle habitude à prendre, mais elle n’est pas plus contraignante que préparer votre sac en amont : au bout de quelques jours, elle pourrait même devenir un réflexe aussi naturel que celui de recharger votre smartphone.

Surtout, en l’adoptant, vous réduirez sûrement votre consommation. Après plusieurs mois, vous pourrez faire le point et, pourquoi pas, décider d’opter pour un forfait moins cher. Prenons un exemple concret : vous avez actuellement un forfait 130 Go à 21,99 € par mois. En étudiant votre consommation après avoir adopté cette astuce, vous vous apercevez qu’un forfait 20 Go à 11,99 € vous conviendrait davantage. Au lieu de débourser 264 € annuels, vous pourriez finalement en payer 144. Cela représente une économie de 120 € par an, tout en respectant vos besoins et habitudes.

Enfin, cette astuce présente bien d’autres avantages. En téléchargeant vos contenus à l’avance, vous êtes certains de toujours y avoir accès, y compris dans le train, l’avion ou dans les zones mal couvertes qui entraînent parfois des coupures de connexion. Vous pourriez également bénéficier d’une meilleure autonomie pour votre smartphone, puisqu’il ne cherchera pas sans cesse à actualiser vos applications en arrière-plan. Et cela pourrait même vous permettre de réduire votre empreinte carbone.