Bonne nouvelle ! Free offre cette chaîne culte à tous ses abonnés Freebox pendant un mois

Les abonnés Freebox vont pouvoir profiter gratuitement de la mise en clair d’une chaîne désormais culte pendant tout le mois de novembre. Cette nouvelle devrait particulièrement faire plaisir aux amateurs d’animation, aux petits comme aux grands.

Free vient tout juste de lancer Free TV, son application gratuite accessible partout et à tous – abonnés comme non-abonnés – permettant de regarder les chaînes de télévision et bien plus. Au-delà de cette nouvelle application qui vient bouleverser les codes au point de s’attirer les foudres de TF1 et de France Télévisions, Free est aussi connu pour offrir régulièrement à ses clients certaines chaînes pendant une période donnée.

Après les chaînes beIN Sports en février dernier, puis celles du pack Ciné Pop, c’est au tour d’un autre canal d’être mis au clair par l’opérateur. Par le biais d’un mail, il vient d’annoncer à ses abonnés Freebox qu’ils pourront profiter gratuitement de la chaîne Cartoon Network pendant un mois. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Cartoon Network, il s’agit d’une chaîne destinée à l’animation jeunesse.

La chaîne Cartoon Network va être offerte aux abonnés Freebox pendant un mois

D’ordinaire, Cartoon Network est disponible uniquement en option pour les abonnés Freebox ayant souscrit soit au pack Kids – proposé au prix de 1,99 € par mois –, soit au pack WB Family (proposé au prix de 5,99 € mensuels).

Mais grâce à cette initiative de Free, les abonnés Freebox y auront accès à partir du 1er novembre et jusqu’au 30 novembre 2025, selon le site Univers Freebox. Il leur suffira de se rendre sur le canal 145 pour suivre les aventures de Gumball et sa famille dans Le Monde incroyable de Gumball, celles de Finn et Jake dans Adventure Time ou des cinq superhéros de Teen Titans Go, de Ben 10 ou encore des Looney Tunes Cartoons et bien d’autres encore.

Bref, il y en a pour tous les goûts. Pour en profiter, aucune manipulation ne sera requise et vous n’aurez pas non plus besoin de vous désabonner après la période de mise en clair. Si jamais Cartoon Network est toujours cryptée le 1er novembre, deux solutions : éventuellement redémarrer votre box, mais surtout faire preuve de patience, l’accessibilité pouvant être progressive selon les Freebox.