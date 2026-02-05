Il est urgent de s’intéresser à la reproduction des humains dans l’espace

Une étude alerte sur la nécessité de se pencher dès maintenant sur une question cruciale : la reproduction des humains dans l'espace. Pourquoi ce soudain empressement ? On vous explique.

Reproduction dans l'espace
Crédits : 123RF

Faisons un bond dans le futur. Mars a été rendue habitable il y a quelques années et la première colonie humaine de 22 habitants y est désormais bien installée. Les expériences menées en amont sur la Lune ont permis de mettre au point un système d'alimentation en électricité, des cultures de plantes, des élevages de poissons… Tout est prêt pour que les humains se développent sur la planète rouge. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas trop s'ils pourront faire des enfants.

Voilà en substance le message porté par neuf experts en médecine reproductive, santé aérospatiale et bioéthique. Au sein d'une étude publiée dans la revue scientifique en ligne Reproductive Biomedicine, ils alertent sur le manque flagrant de connaissances concernant la reproduction des humains dans l'espace. Les avancées majeures en matière de conquête spatiale font passer cette question de théorique à “urgemment pratique“.

Pourquoi il faut se pencher dès aujourd'hui sur la reproduction humaine dans l'espace

Les conditions de vie en dehors de la Terre ne sont a priori pas favorables à l’expansion naturelle d'une espèce animale. Qui plus est quand celle-ci est habituée à la protection offerte par l'atmosphère et les champs magnétiques. Dans l'espace, les astronautes sont soumis à l'absence de gravité, ou encore aux radiations solaires et cosmiques.

On sait par exemple que chez les animaux, l'exposition à de telles radiations perturbent le cycle menstruel. Mais quid des effets sur les hommes et les femmes lors de missions longue durée au-delà de la planète bleue ? Une “lacune importante dans nos connaissances“, explique le rapport.

Pour le docteur Fathi Karoui, l'un des auteurs, “une collaboration internationale est indispensable pour combler les lacunes critiques en matière de connaissances et établir des lignes directrices éthiques qui protègent les astronautes, qu’ils soient professionnels ou privés, et qui, en fin de compte, préservent l’humanité alors que nous nous dirigeons vers une présence durable au-delà de la Terre“.

Source : EurekAlert!


