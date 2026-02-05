À seulement 159 €, cet iPhone a un rapport qualité-prix imbattable !

Les soldes d’hiver sont maintenant terminées, et il faudra maintenant attendre l’édition d’été pour retrouver des offres intéressantes sur les smartphones. D’ici là, en faisant le choix du reconditionné, vous pouvez trouver des pépites à prix cassé. Si vous cherchez un smartphone pas cher, mais avec des caractéristiques encore d’actualité en 2026, l’iPhone 12 passe à seulement 159,99 € sur Certideal ! C’est une affaire !

iPhone 12

L’iPhone 12 n’est certes pas le plus récent des smartphones, mais il est aujourd’hui encore un excellent choix, surtout si vous ne voulez pas mettre 1000 € dans un nouveau modèle. Apple a en effet la particularité de proposer des smartphones aux caractéristiques avancées qui leur permettent de toujours tenir la route des années plus tard.

Si vous souhaitez vous offrir un téléphone de la marque à la pomme, mais que votre budget est restreint, ce bon plan est fait pour vous ! Certideal, la plateforme de référence des smartphones reconditionnés en France, affiche actuellement l’iPhone 12 à prix cassé. Vous pouvez ainsi vous l’offrir à partir de 159,99 € seulement en faisant le choix d’une couleur surprise avec un espace de stockage de 64 Go. Si vous avez une préférence au niveau du coloris, à 169,99 €, vous pouvez par exemple opter pour le Bleu.

Quelles sont les garanties offertes par Certideal ?

En faisant le choix de reconditionner directement ses smartphones en interne par ses propres équipes en France, Certideal s’assure de la qualité de ses produits. Chaque appareil est vérifié minutieusement pour être ensuite vendu en parfait état de fonctionnement.

La plateforme française assure par ailleurs chaque smartphone avec sa garantie de 30 mois. Le SAV est basé en France, en contact direct avec l’atelier et vous avez 30 jours pour être satisfait ou remboursé.

L’iPhone 12 : un smartphone à petit prix qui ne manque pas d’atouts !

Ne vous fiez pas à son prix pour le juger, l’iPhone 12 est aujourd’hui encore un modèle qui présente des atouts de taille, à commencer par ses dimensions compacts puisqu’il embarque un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces. Vous pouvez ainsi le glisser facilement dans une poche ou le tenir à une seule main.

Sa dalle profite d’une résolution de 2532 x 1170 pixels, ce qui vous offre un rendu optimal pour apprécier vos contenus dans les meilleures conditions. Côté photo, l’iPhone 12 ne déçoit pas pour ce prix. En plus de la caméra selfie de 12 MP, il dispose de deux capteurs à l’arrière, à savoir un capteur principal et un ultra grand-angle tous deux de 12 MP également.

Sous le capot, on retrouve une puce A14 Bionic qui, même en 2026, en fait un smartphone fluide. Et comme il est certifié IP68 , il ne craint ni l’eau ni la poussière, il peut d’ailleurs être immergé jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum.


