La prochaine Xbox pourrait accueillir un nouveau store pour acheter vos jeux et vous le connaissez déjà

Xbox n'en finit plus de s'ouvrir à la concurrence et compte bien continuer sur cette voie avec sa prochaine console. En effet, cette dernière pourrait bien proposer une nouvelle boutique où acheter ses jeux. Un store que les joueurs PC connaissent déjà très bien.

On sait désormais qu'une nouvelle Xbox est en chantier et que celle-ci pourrait même arriver plus tôt que prévu. Pourtant, la chose n'était franchement pas gagnée pour Microsoft, dont la disivion gaming connaît de fortes perturbations depuis plusieurs mois. Nombre de joueurs fidèles de la première heure ont notamment eu beaucoup de mal à encaisser que les exclusivités Xbox seraient désormais disponible sur PS5. Il va falloir qu'il s'y fasse, puisque la console n'en a visiblement pas fini de s'ouvrir à la concurrence.

En revanche, cela ne sera pas forcément une mauvaise nouvelle. En effet, le journaliste Stepĥen Totilo a pu s'entretenir avec Steve Allison, responsable de l'Epic Games Store. Celui-ci est alors revenu sur les propos de Tim Sweeney, PDG d'Epic, il y a de cela plusieurs années, qui faisaient alors part de sa volonté d'amener sa boutique de jeux sur consoles. D'après Steve Allison, ce projet est toujours en cours et pourrait bien se concrétiser sur la prochaine Xbox.

Grâce à ce store, la prochaine Xbox pourrait proposer des jeux gratuits

« Nous avons clairement l'intention d'être présents sur la nouvelle console Xbox, car, à moins d'un changement de politique ou de position de leur part, ils nous ont fait savoir qu'ils seraient favorables à cela. », a ainsi déclaré Steve Allison. « Et nous serons là dès le premier jour. Cela nous obligera probablement à intégrer leurs exigences, à savoir une sorte de logiciel pour prendre en charge cela. » Une annonce qu'il ne faut certainement pas prendre à la légère.

Si Epic Games Store sur Xbox il y a, cela veut dire deux choses. Premièrement, qu'il sera possible d'acheter ses jeux dématérialisés sur une autre plateforme, et donc profiter d'autres promotions. Mais surtout, qu'il est très probable que les joueurs Xbox puissent à leur tour profiter des jeux offerts chaque mois par Epic. Couplés au Game Pass, il s'agirait là d'une excellente affaire pour les utilisateurs — une affaire qui pourrait bien les convaincre de rester un peu chez Microsoft.

Source : Game File