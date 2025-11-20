Free améliore son forfait mobile pour les nouveaux abonnés, plus de data pour le même prix !

Si vous songez à changer d'opérateur pour votre forfait mobile, il est toujours de bon ton de regarder du côté de chez Free. Le trublion des télécoms dispose en effet d'une offre de bienvenue particulièrement intéressante pour les nouveaux abonnés… qui le devient encore plus grâce à une récente mise à niveau.

Est-ce l'approche des fêtes de fin d'années qui donne des allures de Père Noël à Free ? Toujours est-il que l'opérateur se montre particulièrement généreux en ce moment. Hier, nous vous parlions de l'offre d'essai gratuite d'un mois à Paramount+ pour tous les abonnés. Aujourd'hui, le trublion des télécoms revient à la charge, en ciblant cette fois ses futurs nouveaux abonnés mobiles. Comme l'ont remarqué nos confrères d'Univers Freebox, l'offre de bienvenue a en effet eu droit à une petite mise à niveau qui ne fait pas de mal.

Pour 8,99 euros par mois, ce forfait est ordinairement livré avec une enveloppe de 110 Go de données de mobiles en 5G. Tandis que dans le reste de l'Union européenne, les utilisateurs ont droit à 25 Go de données. Free vient d'améliorer tout ça, plus particulier l'enveloppe disponible en France, qui vient de passer à 20 Go. Le tout, sans augmenter les prix. Notons, avec un peu de mesquinerie, que les autres opérateurs ont tendance à utiliser l'excuse de l'enveloppe de données plus grande pour justifier les hausses de prix.

Free offre plus de data pour le même prix sur son forfait mobile de bienvenu

Il faut toutefois rappeler que cette offre n'est valable qu'un an. En effet, le forfait Série Free, comme il est appelé, coûte 8,99 euros seulement pendant 12 mois. Passé cette période, il grimpera automatiquement à 19,99 euros. Ce qui, pour un forfait 5G reste tout à fait honorable. En France, on peut éventuellement citer Sosh qui propose un forfait similaire.

Il faut également reconnaître que SFR fait encore mieux, malgré l'amélioration apportée par Free. Avec son Black Forfait à 7,99 euros par mois offrant 120 Go de données en France et 30 Go dans l'Union européenne, l'opérateur dispose encore de la meilleure offre sur ce créneau. Du moins, tant que celui-ci n'est pas revendu au reste de la concurrence.