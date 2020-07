Forfait mobile moins de 15€ : l’offre Free de 80Go se termine bientôt, vite !

Si vous voulez un forfait mobile pas trop cher avec pas mal de data, cette offre Free Mobile pourrait vous intéresser ! Jusqu’à ce soir, le trublion des télécoms permet à de nouveaux clients de souscrire à un forfait de 80 Go à 13,99 euros par mois.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE FREE MOBILE

Il ne vous reste donc que quelques heures pour profiter du forfait Free Mobile 80 Go au tarif mensuel de 13,99 euros valable durant 12 mois. Au-delà de la période d’un an, le prix passera à 19,99 euros par mois (mais la data passer elle de 80 Go à 100 Go). L’offre étant sans engagement, vous pourrez le résilier à tout moment sans frais.

Ce forfait que propose Free Mobile comprend 80 Go d’Internet en 4G+ en France métropolitaine et 8 Go depuis l’Europe et DOM. Il y a aussi les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), et les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine (et SMS illimités vers DOM). Durant l’étape de l’inscription, la carte SIM sera facturée 10 euros en un fois puis sera expédiée quelques jours après la validation complète du dossier.

Outre Free Mobile, il y a d’autres opérateurs qui proposent des offres intéressantes, à l’image du forfait SOSH 60Go à 13.99 €, forfait RED by SFR 80 Go à 14 € ou encore le forfait B&You 100 Go à 13.99 €, qui eux, sont sans condition de durée contrairement à Free Mobile.

Enfin si parmi toutes ces offres vous n’avez pas trouvé celle qui correspond le plus à vos besoins, utilisez notre comparateur pour trouver le meilleur forfait mobile du moment.