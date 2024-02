Le Google Pixel 7 5G à un prix jamais vu chez AliExpress pendant encore quelques heures !

AliExpress se distingue une fois de plus en cassant les prix d'un des smartphones les plus convoités du moment : le Google Pixel 7 5G. Pour une durée limitée, vous pouvez bénéficier du smartphone à moins de 400€ ! On vous explique tout ci-dessous.

L'offre proposée par AliExpress sur le Google Pixel 7 5G est sans précédent. Déjà proposé avec une réduction initiale de -30 % sur le prix de vente conseillé, le smartphone se retrouve aujourd'hui disponible avec une remise de -50€ supplémentaire ! Vous pouvez ainsi vous procurer le Google Pixel 7 5G pour seulement 382€, contre plus de 600€ habituellement. Mais attention, l'urgence est de mise : cette réduction spectaculaire n'est valable que pour quelques heures. L'offre n'est en effet disponible que jusqu'au 24 février à 9h.

Le Google Pixel 7 5G : une révolution technologique à la portée de tous

Le Google Pixel 7 5G représente le nec plus ultra en matière de technologie mobile, embarquant des innovations qui redéfinissent l'expérience utilisateur. Au cœur de cet appareil, on trouve le processeur Google Tensor G2, une puce révolutionnaire qui offre une intelligence artificielle et des performances de traitement graphique inégalées. Ce smartphone est conçu pour ceux qui exigent excellence et efficacité, intégrant des fonctionnalités avancées telles que la traduction en temps réel, la reconnaissance d'image améliorée et une expérience de photographie de niveau professionnel.

Doté d'un écran OLED de 6,3 pouces, le Pixel 7 5G offre une résolution impressionnante qui fait de chaque visionnage une expérience immersive. Sa capacité à capturer des images époustouflantes, même dans des conditions de faible luminosité, grâce à la technologie Night Sight, est remarquable. En outre, la stabilisation vidéo, le mode Portrait perfectionné et les fonctionnalités de retouche en temps réel permettent de capturer des moments avec une précision et une beauté inégalées.

La sécurité n'est pas en reste, avec le Titan M2, qui garantit une protection de premier ordre contre les attaques et les logiciels malveillants. L'autonomie de la batterie, optimisée par l'Adaptive Battery, promet jusqu'à 24 heures d'utilisation sur une seule charge, avec la possibilité d'étendre cette durée jusqu'à 72 heures en mode économie d'énergie extrême.

L'offre d'AliExpress sur le Google Pixel 7 5G est une opportunité en or de posséder un appareil de pointe à un prix inégalé. Avec ses performances exceptionnelles, ses capacités photographiques de premier plan et son intelligence artificielle avancée, le Pixel 7 5G est un choix de prédilection pour les technophiles. Ne manquez donc pas cette chance de faire partie des privilégiés à profiter de cette offre exclusive avant qu'il ne soit trop tard !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.