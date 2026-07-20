Firefox copie Chrome : le navigateur va se mettre à jour deux fois plus souvent

Le navigateur Firefox se mettra bientôt à jour une fois toutes les deux semaines. Exactement comme ce que veut faire Chrome à la rentrée 2026. Voici quand la nouvelle cadence sera lancée.

Avec 3,4 % de parts de marché en juin 2026 selon les chiffres de Statcounter, Firefox est loin d'être le navigateur Internet le plus utilisé au monde. Mais ça ne l'empêche pas de se mettre à jour en ajoutant des fonctionnalités utiles tel qu'un VPN gratuit. Il s'est même offert un gros lifting accompagné d'autres nouveautés pour sa version 151. Et pour que le tout arrive, en théorie, plus vite, Firefox veut passer à un rythme de 2 mises à jour par mois au lieu d'une seule.

C'est ce que veut faire Google en mettant à jour Chrome une fois toutes les deux semaines à partir de septembre 2026 et la version 153. Ce n'est pas la première fois que le navigateur au panda roux s'essaye à cette fréquence. Il l'a déjà fait il y a plus de 10 ans, mais l'expérience n'avait pas été concluante. Cette fois-ci encore, il s'agira d'une période d'essai. Sylvestre Ledru, développeur pour Firefox, annonce que cela commencera le 1er septembre 2026.

Firefox va adopter un cycle de mise à jour bimensuel, comme Chrome

L'idée est de déployer la version stable de Firefox 155 le 1er septembre 2026 au lieu du 15 septembre. La version 156 prendra sa place à cette date, suivie de la 157 le 29 septembre, etc. La nouvelle fréquence concerne à la fois le PC et l'application Android. En revanche, les versions ESR de Firefox, destinées aux internautes recherchant un maximum de stabilité, conserveront leur mise à jour annuelle.

L'objectif est d'offrir plus souvent aux fonctionnalités prêtes à être livrées la possibilité d'atteindre les utilisateurs, tout en rendant le processus de mise en production plus prévisible et en allégeant la pression sur les mises à jour. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les fonctionnalités doivent être livrées deux fois plus vite. [Celles] qui ne sont pas prêtes ne doivent pas être précipitées, et les fonctionnalités peuvent toujours prendre le temps nécessaire pour mûrir“, précise le développeur.


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