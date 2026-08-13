Firefox dispose enfin de son propre bloqueur de publicités intégré sur iPhone, voici comment l’activer

Mozilla teste actuellement un bloqueur de publicité directement intégré à la version iOS de Firefox. La fonctionnalité permet d’intercepter les requêtes publicitaires avant même qu’elles ne soient affichées par le navigateur. Désactivée par défaut, on vous explique comment en profiter dès maintenant.

Firefox a été l’un des premiers navigateurs à faire de la protection de la vie privée son cheval de bataille. S’il n’est aujourd’hui plus vraiment à la pointe à ce niveau-là, Mozilla poursuit ses efforts pour rendre son application plus respectueuse des données personnelles de ses utilisateurs. Rien que cette année, ces derniers ont eu droit à un VPN gratuit ainsi qu’à une meilleure organisation des cookies publicitaires. Tout ça, au milieu d’une grosse refonte graphique qui a modernisé l’interface du navigateur — qui en avait bien besoin.

Mais Mozilla ne compte pas s’arrêter. Un autre signe du retard accumulé par rapport à la concurrence a notamment été l’absence d’un bloqueur de publicité intégré, sans avoir à passer par une extension. Voilà donc le nouveau projet de la fondation, qui propose désormais un adblocker sur la version iOS de son navigateur. L’outil fait précisément ce qu’on attend de lui : il intercepte les requêtes publicitaires avant que Firefox ne les reçoive, lui évitant donc d’avoir à charger du contenu supplémentaire.

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Comment activer le bloqueur de publicité de Firefox sur iPhone

Mozilla précise que la fonctionnalité est encore expérimentale pour le moment et que les résultats peuvent varier en fonction des sites. Mais concrètement, celle-ci devrait être capable de bloquer les pop-ups intrusifs et s’oppose aux traqueurs publicitaires qui revendent vos données aux annonceurs. Exception faite des contenus sponsorisés sur les moteurs de recherche, qui continueront de s’afficher tel quel.

Par défaut, le bloqueur de publicités est désactivé sur iPhone. Il n’est toutefois pas très compliqué de l’activer. Voici comment s’y prendre :