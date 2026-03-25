Firefox 149 fait le plein de nouveautés, dont un VPN gratuit

La version 149 du navigateur Firefox est là. Elle intègre plusieurs fonctionnalités inédites et pratiques, parmi lesquelles un VPN gratuit. Passons en revue les nouveautés du programme.

Le navigateur Firefox n'a beau représenter que 2,30 % des parts de marché du secteur selon les derniers chiffres de Statcounter, il n'en reste pas moins rempli de fonctionnalités intéressantes. Surtout qu'il a le bon goût d'en ajouter régulièrement au fil de ses mises à jour. La dernière version en date, numérotée 149, ne fait pas exception à la règle. En plus des habituelles “corrections de bugs et améliorations des performances”, selon la formule consacrée, nous avons droit des options inédites.

On peut en relever 5 principales, avec parmi elles 2 qui se détachent clairement du lot. Ce sont celles dont vous êtes le plus susceptible de vous servir régulièrement une fois que vous les aurez essayées. Les 3 autres n'en sont pas moins utiles, mais disons qu'elles sont plus discrètes et s'adressent à certains types d'utilisateurs. Voyons de quoi il s'agit dans le détail, en commençant par la nouveauté probablement la plus attendue.

La version 149 de Firefox apporte plusieurs nouveautés intéressantes

Nous vous en parlions dans nos colonnes mi-mars et il est désormais là : Firefox propose un VPN gratuit pour tous. Il donne droit à 50 Go de données par mois, avec la possibilité de l'activer ou le désactiver pour certains sites plutôt que globalement afin de mieux maîtriser cette enveloppe. Elle est largement suffisante pour un usage classique d'Internet. Cela étant dit, n'espérez pas regarder une saison entière d'une série Netflix en 4K sans l'épuiser rapidement.

Autre option visible sur la capture d'écran ci-dessus : la possibilité de scinder l'écran pour afficher deux onglets côte à côte. Pratique pour éviter d'avoir à ouvrir deux fenêtres séparées. Pour l'activer, sélectionnez deux onglets et faites un clic droit sur l'un d'eux pour choisir Ouvrir en vue scindée. Un symbole dédié apparaît alors dans la barre d'adresse. Cliquez dessus pour, au choix, séparer, inverser ou fermer les onglets.

Quant aux 3 dernières nouveautés à retenir, on note le chargement beaucoup plus rapide des fichiers PDF dans le navigateur, un blocage automatique des notifications envoyées par un site reconnu comme dangereux par Firefox (avec révocation des permissions), et l'ajout d'un bouton Partager dans la barre d'outils. Attention : même si vous passez à la version 149 de Firefox, vous ne verrez pas forcément toutes les fonctions décrites ici immédiatement. Leur déploiement est progressif.