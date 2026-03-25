Firefox 149 fait le plein de nouveautés, dont un VPN gratuit

La version 149 du navigateur Firefox est là. Elle intègre plusieurs fonctionnalités inédites et pratiques, parmi lesquelles un VPN gratuit. Passons en revue les nouveautés du programme.

Firefox

Le navigateur Firefox n'a beau représenter que 2,30 % des parts de marché du secteur selon les derniers chiffres de Statcounter, il n'en reste pas moins rempli de fonctionnalités intéressantes. Surtout qu'il a le bon goût d'en ajouter régulièrement au fil de ses mises à jour. La dernière version en date, numérotée 149, ne fait pas exception à la règle. En plus des habituelles “corrections de bugs et améliorations des performances”, selon la formule consacrée, nous avons droit des options inédites.

On peut en relever 5 principales, avec parmi elles 2 qui se détachent clairement du lot. Ce sont celles dont vous êtes le plus susceptible de vous servir régulièrement une fois que vous les aurez essayées. Les 3 autres n'en sont pas moins utiles, mais disons qu'elles sont plus discrètes et s'adressent à certains types d'utilisateurs. Voyons de quoi il s'agit dans le détail, en commençant par la nouveauté probablement la plus attendue.

La version 149 de Firefox apporte plusieurs nouveautés intéressantes

Nous vous en parlions dans nos colonnes mi-mars et il est désormais là : Firefox propose un VPN gratuit pour tous. Il donne droit à 50 Go de données par mois, avec la possibilité de l'activer ou le désactiver pour certains sites plutôt que globalement afin de mieux maîtriser cette enveloppe. Elle est largement suffisante pour un usage classique d'Internet. Cela étant dit, n'espérez pas regarder une saison entière d'une série Netflix en 4K sans l'épuiser rapidement.

La vue scindée dans Firefox 149
La vue scindée dans Firefox 149 / Crédits : capture d'écran Phonandroid

Autre option visible sur la capture d'écran ci-dessus : la possibilité de scinder l'écran pour afficher deux onglets côte à côte. Pratique pour éviter d'avoir à ouvrir deux fenêtres séparées. Pour l'activer, sélectionnez deux onglets et faites un clic droit sur l'un d'eux pour choisir Ouvrir en vue scindée. Un symbole dédié apparaît alors dans la barre d'adresse. Cliquez dessus pour, au choix, séparer, inverser ou fermer les onglets.

Quant aux 3 dernières nouveautés à retenir, on note le chargement beaucoup plus rapide des fichiers PDF dans le navigateur, un blocage automatique des notifications envoyées par un site reconnu comme dangereux par Firefox (avec révocation des permissions), et l'ajout d'un bouton Partager dans la barre d'outils. Attention : même si vous passez à la version 149 de Firefox, vous ne verrez pas forcément toutes les fonctions décrites ici immédiatement. Leur déploiement est progressif.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

« Nous disons adieu à l’application Sora » : OpenAI va bientôt fermer son célèbre générateur de vidéos IA

Sora est la plateforme autonome de génération de vidéos par IA d’OpenAI. Lancée à la fin de l’année 2024, elle a suscité un véritable engouement, mais la maison-mère de ChatGPT…

IA

Spider-Man Brand New Day n’est pas encore sorti qu’il vient de pulvériser un record historique, même GTA 6 ne fait pas le poids

La semaine dernière, Sony dévoilait la première bande-annonce du prochain film Spider-Man, Brand New Day. Il ne lui a fallu que 24 heures pour battre un record historique, scellant d’ores…

Disney+ : la saison 2 de Daredevil : Born Again est disponible sur la plateforme de streaming !

Disney+ est une plateforme de streaming vidéo très vivante avec des nouveautés qui enrichissent le catalogue très régulièrement comme des films récents, des dessins animés, des classiques du cinéma ou…

Meilleure vente de Pâques : une licence Office 2021 Pro pour seulement 30 € ! Offre spéciale sur Windows 11 Pro à 12 € !

Licences Microsoft à prix cassés, sans abonnement : Office 2021 Professional à 30,25 € à vie et Windows 11 Pro à 12,25 €. Godeal24 propose des offres à durée limitée…

ChatGPT se dote d’une nouveauté qui fait toute la différence pour les utilisateurs réguliers

ChatGPT dispose désormais d’une bibliothèque regroupant les fichiers qu’on lui a partagés, ainsi que ceux que l’IA a générés elle-même. Un espace bien pratique pour s’organiser plus efficacement. ChatGPT est…

IA

Ces 6 produits Apple seront bientôt disponibles, l’attente va prendre fin

Dans les prochains mois, Apple devrait lancer bon nombre de nouveaux produits sur le marché. Voici 6 appareils qui sont attendus, en laissant de côté les stars que sont l’iPhone…

iOS 26.4 est disponible, voici les nouveautés qui arrivent sur votre iPhone

Apple déploie la mise à jour vers iOS 26.4. Cette version apporte de nouvelles fonctionnalités et des correctifs de sécurité à l’iPhone. En bêta depuis mi-février, iOS 26.4 est désormais…

À quelques mois de la Coupe du Monde, Samsung annonce ses nouvelles Smart TV

Samsung présente ses nouvelles Smart TV, qui seront bientôt mises à la vente. Les modèles Mini LED sont mis à l’honneur dans cette annonce, stratégique, à quelques mois du début…

TV

Quelque chose ne tourne plus rond sur les Google Pixel depuis la mise à jour de mars

Les Google Pixel accumulent les mauvaises surprises depuis la mise à jour de mars. Un nouveau bug vient s’ajouter aux problèmes déjà signalés. Cette fois, ce sont les automatisations de…

AliExpress baisse drastiquement ses prix pour son anniversaire : dernière chance pour profiter des meilleures promos du moment

Dans quelques heures, AliExpress baissera le rideau sur son plus gros événement bon plan de ce début d’années.  Les promos disponibles dans le cadre de son anniversaire prennent fin ce…