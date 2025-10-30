Loi Montagne : voici ce qu’il faut savoir pour être en règle dès le 1er novembre

Le 1er novembre marquera l’entrée dans la période hivernale. Jusqu’au 31 mars dans certaines régions montagneuses, les automobilistes devront équiper leurs véhicules en pneus hiver ou détenir des chaînes ou chaussettes à neige. On fait le point sur ce qu'il faut savoir pour être en règle.

Dans le cadre de la loi Montagne, une nouvelle réglementation en vigueur depuis 2021 oblige les usagers de la route à doter leur véhicule d’équipements hivernaux entre le 1er novembre et le 31 mars, définie comme la période hivernale. Le but ? Améliorer la circulation en évitant les situations de blocage en région montagneuse et renforcer la sécurité des automobilistes sur les routes enneigées et verglacées,

34 départements sont concernés par cette obligation : ils sont composés de communes situées dans les massifs montagneux, (les Alpes, la Corse, le Massif central, les massifs vosgien et jurassien et les Pyrénées). Tous les véhicules circulant dans ces zones sont soumis à cette réglementation (sauf ceux équipés de pneus à clous): véhicules légers, utilitaires, bus ou encore poids lourds.

Lire aussi – Voici nos meilleures astuces pour augmenter l’autonomie de votre voiture électrique en hiver

Voici les obligations de la loi Montagne à partir du 1er novembre

Deux panneaux de signalisation indiquent aux conducteurs l’entrée, puis la sortie, dans une zone où s’appliquent les obligations d’équipements pendant la période hivernale : B58 et B59. Attention à ne pas les confondre avec le panneau B26 signalant que, sur des routes enneigées, le port de chaînes est obligatoire même en dehors de la période hivernale. Si votre véhicule est équipé selon la nouvelle loi Montagne, alors il sera considéré comme en règle – sauf si le pannonceau précise un port exclusif de chaînes.

Deux choix s’offrent donc à vous pour être en règle :

Équiper votre véhicule de quatre pneus hiver

Attention, depuis 2024, pour être considéré comme pneu hiver, un pneumatique doit être estampillé 3PMSF (pour 3 Peak Mountain Snow Flake). Ils sont identifiables grâce au symbole alpin : une montagne à 3 pics avec un flocon de neige. Les automobilistes ayant des « pneus neige » sans ce marquage devront détenir, en plus, des chaînes pour circuler dans les zones concernées par la réglementation pendant la période hivernale.

Lire aussi – Les voitures électriques perdent jusqu’à 30 % d’autonomie en hiver, et le modèle le plus touché est français

Détenir au moins deux dispositifs antidérapants amovibles pour équiper les roues motrices, que ce soit des chaînes métalliques ou des chaussettes à neige textiles.

Les premières sont à privilégier pour un usage fréquent, les secondes étant plus simples à poser et moins chères conviennent davantage à un usage occasionnel. Elles doivent être stockés dans votre véhicule afin de pouvoir être posées à tout moment. Vérifiez aussi leur adaptation à la taille de vos roues et à l’interstice entre la roue et la carrosserie.