PS5 : Sony bloque enfin l’accessoire favori des tricheurs

Avec la dernière mise à jour du firmware de la PS5, Sony est visiblement déterminé à bloquer certains accessoires sur sa console. C'est notamment le cas du Cronus Zen, ce fameux adaptateur adoré par les tricheurs.

Si vous êtes un joueur PlayStation ou Xbox amateur de FPS en ligne, vous avez peut-être déjà entendu parlé du Cronus Zen. Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'un adaptateur USB qui vous permet de brancher n'importe quelle manette de jeu à une console ou un PC. Jusque là, rien de vraiment alarmant. Seulement, le Cronus Zen est rarement utilisé dans ce cadre.

Le Cronus Zen, un accessoire prisé par les tricheurs

En effet, l'appareil est surtout populaire auprès d'une certaine frange de joueurs pour une toute autre fonctionnalité : la possibilité de programmer des scripts ou des macros personnalisées (des séquences d'évènements exécutables à l'envie comme des saisies au clavier et des clics) pour obtenir des avantages déloyaux en jeu.

Avec les Game Packs, le Cronus Zen propose des dizaines et des dizaines de macros sur les jeux les plus populaires du moment comme Call of Duty : Warzone, Apex Legends, Fortnite ou Rainbow Six Siege par exemple. Concrètement, ces macros se présentent clairement comme de la triche. Les joueurs peuvent par exemple annuler totalement le recul de leurs armes, bénéficier d'un Aim Assist supplémentaire, intégrer du Rapid Fire (tir rapide) ou du Drop Shot (commande qui permet de tirer et sauter simultanément tout en gardant la cible en ligne de mire).

L'appareil n'est plus le bienvenu sur PS5

Pour résumer, le Cronus Zen est devenu en quelques années la bête noire des joueurs consoles honnêtes, notamment sur les FPS en ligne. Mais visiblement, l'appareil n'est plus le bienvenu sur PS5. Comme on peut le lire sur le site officiel de Cronus, la dernière mise à jour firmware de la console 24.01-08.60.00 bloque l'utilisation du Cronus Zen. Plus précisément, l'appareil se déconnectera à chaque tentative d'utilisation.

Dans sa déclaration, Cronus invite les joueurs à ne pas télécharger cette mise à jour s'ils souhaitent continuer à utiliser le Zen. La société ajoute également que le patch s'installera automatiquement lorsque la console est en mode Repos. Et pour ceux qui auraient déjà téléchargé le firmware, il n'y a rien d'autre à faire, Cronus n'ayant aucune information sur un éventuel correctif. De notre côté, on vous rappelle qu'il est primordial de télécharger rapidement les mises à jour logiciel de votre console, pour des questions de sécurité et de performances. Pour rappel, Sony n'est pas le premier à faire la guerre aux accessoires non officiels. En novembre 2023, Microsoft a banni un grand nombre de manettes et accessoires non-officiels sur les consoles Xbox.