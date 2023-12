PS5 : jeux, accessoires, voici que ce nous réserve l’année 2024

Sony vient tout juste de donner un aperçu des sorties à venir sur PS5 en 2024. Autant dire que l'année s'annonce chargée en nouveautés, à commencer par Tekken 8, The Last of Us Part II : Remastered, Helldivers 2, Final Fantasy VII Rebirth ou encore Rise of The Ronin.

Alors que Sony vient tout juste de dévoiler la liste des jeux offerts avec le PlayStation Plus en janvier 2024 (une belle sélection d'ailleurs composée de A Plague Tale : Requiem, Evil West et Nobody Saves The World), le constructeur nippon a décidé de nous donner un avant-goût ce qui attend les joueurs l'année prochaine sur PS5.

Attention toutefois, précisons que l'article publié par Sony sur son blog officiel n'a pas pour vocation à lister l'ensemble des sorties à venir sur sa console. Non, le constructeur s'est contenté de présenter certains des titres forts à venir sur PS5 dès janvier 2024.

Sony promet une annonce riche en sorties sur PS5 en 2024

On commence évidemment par l'une des premières sorties de l'année, dont le test doit d'ailleurs arriver bientôt dans nos colonnes : The Last of Us Part II Remastered. Comme vous le savez peut-être, le jeu culte de Naughty Dog va revenir sur PS5 dans une version améliorée et qui exploite notamment les capacités de la PS5 (4K, 60 FPS, HDR, Ray Tracing, prise en charge de la DualSense, temps de chargements réduits grâce au SSD). On retiendra surtout l'introduction du mode Sans Retour, un nouveau mode jeu de survie avec des touches rogue-like.

Le 26 janvier, les fans de jeux de combat pourront aussi se jeter sur Tekken 8. Le nouvel opus de la saga va compter 32 personnages connus et inédits et introduira un nouveau système de combat baptisé le mode Heat. Dans ce mode, les joueurs pourront annuler des attaques à la volée, offrant par extension de nouvelles options offensives.

Dans un tout autre genre, HellDivers 2 va débarquer sur PS5 dès le 8 février. Le titre est prometteur, avec sa formule efficace de jeu de tir à la 3e personne en coopération. Sur des planètes aliens hostiles, vous allez devoir survivre avec vos coéquipiers à des vagues d'ennemis impressionnantes. Pour vous aider, vous pourrez utiliser un arsenal complet, des lance-flammes aux tourelles en passant par des frappes orbitales. Un jeu qui devrait faire plaisir aux fans de Starship Troopers.

On retrouve dans le reste des sorties annoncées par Sony :

Final Fantasy VII Rebirth (29 février 2024) sur PS5

Foamstars (2024) sur PS5, PS4

Rise of the Ronin (22 mars 2024) sur PS5

Stellar Blade (2024) sur PS5

Destiny 2 : la Forme finale (4 juin 2024) sur PS5

Le 21 février, Sony compte également lancer le Pulse Elite, son nouveau casque-micro sans fil présenté aux côtés de la PlayStation Portal. Ce casque promet des performances haut de gamme, notamment grâce à l'utilisation de pilotes magnétiques planaires.