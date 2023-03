Final Fantasy 16 : une version PC est bien prévue, mais elle n’arrivera pas avant longtemps

Square Enix s'apprête à lancer Final Fantasy XVI sur la PlayStation 5 le 22 juin 2023, et le producteur Naoki Yoshida a déjà laissé entendre qu’une version PC allait bien arriver, mais ce n’est pas pour tout de suite.

S'exprimant sur le blog japonais de la PlayStation, le producteur de Final Fantasy 16, Naoki Yoshida, a déclaré qu'il « aimerait sortir une version PC à un moment donné ». On sait que le prochain titre de Square Enix bénéficiera d'une fenêtre d'exclusivité de six mois sur les consoles PS5 de Sony, mais il faudra attendre un peu plus longtemps pour voir arriver cette fameuse version PC.

En effet, le producteur Naoki Yoshida a déjà prévenu que la version PC du jeu ne sortirait pas dès la fin de la fenêtre d'exclusivité. L'éditeur Square Enix n'a même pas encore confirmé quelles autres plateformes recevront Final Fantasy 16 une fois l'exclusivité de six mois terminée (qu'il s'agisse de la Xbox, de la Nintendo Switch ou d'autre chose), mais Yoshida a au moins maintenant annoncé qu’une version PC est bien prévue.

Quand pourrait sortir la version PC de Final Fantasy 16 ?

Le producteur n’a pas donné beaucoup d’informations concernant une possible date de sortie de la version PC de Final Fantasy 16. « Il est vrai que Final Fantasy 16 est une exclusivité à durée limitée de six mois sur la plateforme PS5. Cependant, c'est une toute autre histoire que de dire que la version PC sortira dans un an et demi. Je vais être clair : la version PC ne sortira pas dans un an et demi », a annoncé Naoki Yoshida lors de son interview.

Il poursuit en expliquant pourquoi le portage PC du jeu aura besoin d'un peu plus de temps pour être prêt. « Nous avons consacré beaucoup de temps et d'argent à l'optimisation de la plateforme PS5 pour offrir la meilleure expérience de jeu possible. Bien sûr, j'aimerais sortir une version PC à un moment donné pour que tout le monde puisse jouer à autant de jeux que possible. Cependant, même si nous commençons à optimiser la version PC après la sortie de la version PS5, nous ne serons pas en mesure de l'optimiser en six mois, donc elle ne sortira pas en six mois. J'aimerais le sortir un jour, et je pense que je le ferai, mais je n'en suis pas encore au stade où je peux dire quand ».

En d’autres termes, il est certain que la version PC de Final Fantasy 16 n’arrivera pas au début de l’année 2024, date à laquelle la période d’exclusivité de Sony prendra fin. On peut donc probablement s’attendre à ce qu’elle soit lancée aux alentours du deuxième trimestre 2024, voire au troisième trimestre.