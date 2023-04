Final Fantasy XVI : Square-Enix dévoile les combats hyper dynamiques de son prochain RPG sur PS5

Square-Enix était à l’honneur hier soir lors du State of Play de Sony Interactive. L’éditeur japonais a présenté de nouveaux détails sur son prochain RPG sur PlayStation 5, Final Fantasy XVI. Pendant une demi-heure, Square-Enix a dévoilé de nombreux aspects du jeu avec des séquences inédites. Gameplay, combat, environnement ou encore personnages ont été évoqués. Voici un résumé de ce qu’il faut retenir du prochain opus de la série.

Il y a deux ans et demi, en pleine crise du COVID, Sony et Square-Enix annonçaient l’arrivée d’un nouveau Final Fantasy sur PlayStation 5. Non, il ne s’agissait pas encore d’une réédition d’un ancien jeu, comme l’excellent Final Fantasy VII Remake, comme Crisis Core ou comme les Pixel Remasters des six premiers volets (sortis à l’origine sur NES et Super NES). Il ne s’agit pas non plus d’un nouvel épisode annexe, comme Stranger of Paradise ou First Soldier. Il s'agit de Final Fantasy XVI !

Une sortie du jeu devait avoir lieu à l’origine en 2021, puis en 2022. Mais c’est en 2023 que le titre débarquera sur la console de Sony (en exclusivité temporaire jusqu’à la fin de l’année). Ce report a eu cependant deux effets très positifs. D’abord, cela a donné le temps à Square-Enix de lécher le jeu qui tournera sous Unreal Engine et non sous Luminous Engine (qui sert à Final Fantasy XV et Forspoken). Ensuite, l’éditeur japonais a pris le temps de dévoiler petit à petit les décors et le gameplay du RPG.

Square Enix détaille les combats en temps réel de Final Fantasy XVI

Nouvelle étape de cette campagne de communication, Final Fantasy XVI a été mis à l’honneur du dernier State of Play de Sony. Diffusée hier soir (jeudi 13 avril 2023) à 23 heures (heure française), la vidéo procure pendant une demi-heure de nombreux détails sur le gameplay, l’environnement, les personnages et surtout les combats de Final Fantasy XVI. Des combats où l’action tient une part particulièrement importante. Plus encore que dans Stranger of Paradise, Final Fantasy VII Remake ou Final Fantasy XV qui offraient encore des éléments tactiques. Ici, ce n’est pas le cas : vous esquivez, vous passez d’un primordial à un autre en temps réel et vous lancez des attaques dévastatrices sur vos adversaires. L’action est omniprésente, avec parfois quelques ralentissements pour une séquence QTE ou pour viser un point faible.

À l’image de Noctis dans Final Fantasy XV, Clive Rosfield, le personnage principal, usera fortement de ses capacités pour se déplacer rapidement dans les niveaux et pour esquiver les attaques de ses adversaires. Square-Enix semble avoir été largement inspiré par les succès de ces dernières années, Breath of the Wild, Elden Ring ou God of War, par exemple. Comme dans les précédentes séquences dévoilées par Square-Enix, ce State of Play a également insisté sur le côté épique des batailles entre les Primordiaux (Phoenix, bien sûr, mais aussi Odin, Leviathan, Titan, Ramuh, Ifrit, Shiva, Garuda ou encore l’inévitable Bahamut). Des batailles en temps réel.

Final Fantasy XVI est plus sombre et plus violent que les opus précédents

Square-Enix a également dévoilé quelques éléments sur les origines de Clive Rosfield. Une partie du scénario jouable concernera son passé, notamment les événements qui expliquent le conflit qu’il entretient avec le primordial Ifrit. Les nombreuses scènes de gameplay et les cinématiques ne cachent pas la violence et la dureté de ce nouvel épisode. Ce State of Play dévoile également l’interface utilisateur. Une interface avec un seul personnage à gérer, mais de multiples éléments pour améliorer son équipement, ses statistiques et ses compétences (dont les magies qui sont associées aux primordiaux). Cela ne veut pas dire que Clive Rosfield est seul à combattre. Mais ces compagnons, dont Torgal, un énorme loup aussi fidèle que puissant, sont intégralement gérés par IA.

Les environnements sont très larges, beaucoup plus que dans les Final Fantasy précédents (Final Fantasy XV et Final Fantasy VII Remake compris). Mais le jeu ne sera pas en monde ouvert. Valisthéa, le monde de FFXVI, est découpé en vastes régions qu’il est possible de parcourir à pied, à dos de Chocobo, en bateau ou en se téléportant. L’exploration sera bien sûr encouragée, même si le joueur n’aura pas autant de liberté que dans un open world classique. De nombreuses quêtes annexes sont disponibles, dont la chasse aux monstres, comme dans Final Fantasy XV. Enfin, Square-Enix dévoile un mode PvP qui permettra aux joueurs de s’affronter.

Ces nouveaux détails viennent donc s’ajouter aux nombreux autres que nous avons d’ores et déjà relayés dans nos colonnes. Retrouvez d’ailleurs l’ensemble de ces éléments dans notre dossier complet. Final Fantasy XVI, qui est déjà en précommande, sortira sur PlayStation 5 le 22 juin prochain. Et il pourrait bien devenir une nouvelle référence du RPG japonais sur console, même s’il aura un adversaire de taille : Legend of Zelda Tears of the Kingdom, dont la sortie sur Switch est programmée un peu plus d’un mois avant (12 mai 2023). En attendant, retrouvez la vidéo du State of Play ci-dessous.