The Last of Us Part 2 Remastered : Sony rembourse les joueurs qui ont oublié que l’upgrade PS5 ne coûte que 10€

Les propriétaires de The Last of Us Part 2 sur PS4 ont la possibilité d'obtenir la version PS5 remasterisée pour seulement 10 euros. Malheureusement, certains n'étaient pas courant et ont acheté le titre plein pot. Bonne nouvelle, Sony fait un beau geste en les remboursant intégralement.

Comme vous le savez peut-être, ce vendredi 19 janvier 2024, les propriétaires de PS5 peuvent (re)découvrir The Last of Us Part 2 dans une version remastérisée qui exploite à 100 % les capacités de la dernière console de Sony.

The Last of Us Part 2 revient sur PS5 ce vendredi

Au programme donc, diverses améliorations graphiques comme l'intégration de plusieurs modes d'affichage (Fidélité pour de la 4K 30 FPS, Performance pour du 1440p 60 FPS), des effets de lumière retravaillés ou encore des graphismes plus fins dans l'ensemble. Par ailleurs, les capacités de la DualSense comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives bénéficient d'une prise en charge complète.

On retiendra surtout de ce remastered de TLOU Part 2 l'ajout du mode Sans Retour, le principal attrait de cette version. Pour résumer, Sans Retour prend la forme d'un Rogue Lite. Dans la peau d'Ellie, Joël, Jesse, Dina ou encore Abby et Tommy (d'autres personnages du jeu sont jouables), le joueur devra triompher de plusieurs arènes pour atteindre le boss final. Entre chaque niveau, on pourra acheter de l'équipement supplémentaire, améliorer les caractéristiques de ses armes ou encore acquérir des bonus passifs (utilisation des trousses de soin plus rapides, rayon du cocktail molotov étendu, etc.).

Tout le monde n'était pas au courant pour la mise à niveau à 10 €

Contrairement à The Last of Part 1 Remastered qui était vendu au prix fort même si vous étiez propriétaire du titre d'origine (ce qui peut se comprendre au regard des améliorations apportées au jeu), Sony a choisi de procéder différemment avec cette version remastérisée de TLOU Part 2.

En effet, si vous avez déjà le jeu en version physique ou digitale sur PS4, vous pouvez obtenir le remastered pour seulement 10 €. Malheureusement, il faut croire que le constructeur n'a pas suffisamment communiquer sur ce point.

En effet, de nombreux joueurs propriétaires du jeu d'origine n'étaient visiblement pas au courant et ont acheté ce remastered au prix fort, soit 49,99 €. Dans sa grande mansuétude, Sony a décidé de rembourser les joueurs lésés.

Sony rembourse les joueurs qui ont payé le prix fort

“En tant que propriétaire de la version numérique PS4 de The Last of Us Part 2, une mise à niveau numérique vers la version numérique PS5 sera disponible à un prix très réduit le jour du lancement le 19/01/2024. Nous ne voulons pas que vous perdiez cette opportunité, c'est pourquoi, en signe de bonne volonté, nous avons remboursé votre achat pour la précommande de la version PS5 de The Last of Us Part 2 Remastered afin que vous puissiez acheter la mise à niveau numérique le jour du lancement”, a écrit Sony aux utilisateurs concernés.

Le constructeur précise que la somme sera remboursé sur le mode de paiement d'origine (comme votre carte bleue). En cas de problème, le montant sera directement crédité sur votre portefeuille PlayStation Network.