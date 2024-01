Final Fantasy 16 pourrait bientôt arriver sur Xbox Series X et S

Les fans de Final Fantasy qui possèdent une Xbox Series X|S peuvent avoir une raison de se réjouir, car une fuite a suggéré que Final Fantasy 16, pourrait arriver sur la console de Microsoft à l'avenir.

Final Fantasy 16, sorti exclusivement sur PS5, était l’un des meilleurs jeux de 2023. Les joueurs Xbox n’ont malheureusement pas pu en profiter, car Final Fantasy 16 devrait rester une exclusivité PS5 pendant au moins un an, selon le site officiel du jeu. Cela signifie que le jeu ne sera disponible sur aucune autre plateforme avant juillet 2024 au plus tôt.

Si l’on pensait que Microsoft avait assuré que le jeu ne sortirait pas sur ses consoles, il y a peut-être finalement un peu d’espoir. Un leaker nommé Shpeshal Nick a affirmé que Final Fantasy 16 finira par arriver sur les Xbox Series X et S. Shpeshal Nick, qui anime The Infinite Podcast, a déclaré qu'il ne savait pas quand le jeu arriverait sur Xbox, mais qu'il avait une source fiable qui lui avait dit que cela arriverait.

La Xbox aurait bien droit à Final Fantasy 16

Shpeshal Nick a également déclaré que cette même source l'avait informé de l'existence de Visions of Mana, un nouveau jeu de la série Mana, qui a été révélé lors de l'événement Xbox Developer Direct en février. Le jeu a été annoncé à la surprise générale, car l'événement ne promettait que quatre jeux, mais en a finalement présenté cinq. Selon Shpeshal Nick, cela prouve que sa source est digne de confiance.

Bien entendu, il s'agit toujours d'une rumeur, et rien n'a été confirmé par Microsoft ou Square Enix, le développeur et l'éditeur de Final Fantasy 16. Il est possible que le jeu reste une exclusivité PS5, ou qu'il arrive sur d'autres plateformes, comme le PC ou la Switch, avant la Xbox. Le producteur Naoki Yashida avait d’ailleurs lui-même confirmé que le jeu sortirait bien sur PC, mais que le portage prendrait beaucoup de temps.

Comme toujours, les joueurs Xbox doivent prendre cette rumeur avec des pincettes et ne pas se faire trop d'illusions. On espère de notre côté que la fuite s’avérera vraie, car il est dommage pour les joueurs Xbox de devoir passer à côté d’un tel jeu.