Final Fantasy 16 serait exclusif à la PS5 pendant au moins 6 mois

Sony vient peut-être de laisser échapper une information très importante concernant un des prochains titres phares de la franchise Final Fantasy. Final Fantasy 16 ne serait une exclusivité PlayStation 5 que pendant six mois.

Nous savons depuis sa révélation que Final Fantasy XVI sera une exclusivité de la console PS5 lors de son lancement à l'été 2023. Cependant, on ne nous avait pas dit combien de temps durerait cette période d'exclusivité, du moins jusqu'à maintenant. En effet, un nouveau montage marketing de PlayStation donnant un aperçu du prochain RPG d'action vient d’en dévoiler davantage.

En effet, la bande-annonce PS5 “Play Like Never Before” dévoile au bout de 15 secondes un extrait du jeu, sous lequel est noté que le titre sera exclusif à la dernière console de Sony pour une durée de 6 mois. Les fans n’auront donc pas à attendre longtemps avant de pouvoir profiter du jeu sur d’autres plateformes.

Final Fantasy 16 sortira rapidement sur d’autres plateformes

Une période d’exclusivité de 6 mois sur PS5 signifie que le jeu sera disponible sur d'autres plateformes au début de l'année 2024. Auparavant, Square Enix lui-même avait accidentellement indiqué qu'une version PC du prochain RPG était en préparation, et on imagine donc que celle-ci arrivera dès de début de l’année suivante. On s’attend également à ce que le jeu soit disponible au même moment sur Xbox Series X et S.

Pour rappel, il y a eu un an et demi d'écart entre le lancement de Final Fantasy 15 sur console et sur PC, et un délai similaire a été constaté entre le lancement de Final Fantasy 7 Remake sur PS4 et PC sur Epic Game Store. La sortie rapide du prochain titre sur d’autres plateformes est donc une excellente nouvelle pour les fans de la série.

Quoi qu’il en soit, lors d'une interview accordée à Famitsu, Hiroshi Takai, le directeur principal de Final Fantasy 16, a été interrogé sur l'état actuel du dernier opus de la franchise légendaire. Il a déclaré que l'équipe avait terminé le développement à « environ 95 % ». On devrait donc rapidement en savoir plus à son sujet.

En attendant, on vous propose d’aller visionner le premier trailer du jeu, qui avait été dévoilé il y a deux ans, en septembre 2022.